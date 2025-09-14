El «hijo ilustre» de Bailén que fundó la ciudad de Los Ángeles

José Luis López Frutos Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:43 Comenta Compartir

Una Comisión Científica pondrá en valor el próximo año 2027 la figura del histórico bailenense Felipe de Neve con motivo del 300 aniversario de su nacimiento. Así lo anunció el concejal de Patrimonio Histórico, Juan Jesús Padilla, después de que en el último pleno municipal fuera aprobada por unanimidad la moción presentada por los populares con el objetivo de «seguir poniendo en valor nuestro importante patrimonio e historia».

Tal y como explicó el edil, Felipe de Neve y Padilla (Bailén, 1727) es uno de los «hijos ilustres» de la ciudad, fundador, entre otras, de la ciudad de Los Ángeles pero, matizó, «desgraciadamente sigue siendo un desconocido desde el punto de vista histórico, con una biografía marcada por las sombras». Por tal motivo, el concejal de Patrimonio explicó que «desde el Ayuntamiento consideramos necesario la creación de una Comisión Científica que profundice en este personaje conmemorando, además, el 300 aniversario de su nacimiento».

Unanimidad

Juan Jesús Padilla recordó que fue en el pleno municipal de julio cuando los populares llevaron una moción referente a la creación de esta Comisión centrada en Felipe de Neve, con el objetivo de que todos los partidos políticos de la Corporación Municipal se pronunciaran. «Salió adelante por unanimidad y sólo tengo palabras de agradecimiento por el apoyo del pleno».

En este contexto, anunció que tras la celebración de la Recreación de la Batalla de Bailén, a finales de octubre o principios de noviembre, desde el Área de Patrimonio Histórico se iniciarán los trámites para la creación de la Comisión Científica, que contará con todas las asociaciones culturales. «Queremos que esta iniciativa no sea sólo del Ayuntamiento, aunque lidere este órgano, sino que nuestra pretensión es que sea un proyecto colectivo», dijo. De esta forma, Padilla adelantó que todos aquellos colectivos que han promovido la figura de Felipe de Neve formarán parte de la citada Comisión para que «entre todos hagamos un programa de actividades digno y merecedor de la universalidad de este personaje que nació en Bailén».

Además, esta Comisión no sólo se encargará de elaborar un amplio abanico de actos y desarrollarlos, también serán responsables de su financiación. «Nosotros, como Ayuntamiento, destinaremos una partida municipal para esta efeméride, pero también realizaremos las acciones necesarias para conseguir que tanto entidades públicas como privadas apoyen todas las iniciativas que pongamos en marcha», indicó el edil.

Actividades

Aunque aún queda camino por recorrer y actividades que concretar, Juan Jesús Padilla ha informado de algunas de las propuestas que tendrán lugar con motivo de este acontecimiento histórico. Así, ha adelantado que está prevista la celebración de conciertos de música barroca, una exposición sobre la figura de Felipe de Neve en el Museo de la Batalla de Bailén, así como un Congreso Internacional que, de la mano de la Universidad de Jaén y la de Salamanca, «indague» sobre este personaje, permitiendo un mayor conocimiento del mismo.

Asimismo, el responsable de Patrimonio Histórico mostró su intención de instalar una escultura con su efigie cerca de su casa natal, concretamente el antiguo Palacio Ducal de los Ponce de León. «Todo esto supone una fuerte inversión a la que el Ayuntamiento hará frente con la colaboración de patrocinadores e instituciones que se sumen a esta efeméride».

Para finalizar, Padilla recordó que «este equipo de Gobierno, desde que entrara a gobernar en 2015, está profundamente comprometido con la puesta en valor de todo lo relacionado con nuestra historia y aquellos personajes históricos bailenenses que han propiciado que nuestra herencia sea increíble; nuestro objetivo es que todo el que hable de Bailén sea consciente de que es un municipio histórico», concluyó el concejal.