Hallan el cadáver de una mujer de 25 años en una vivienda de Campillos y su expareja se entrega en Martos

El cadáver de una mujer ha sido encontrado a primeras horas de la tarde de este miércoles en una vivienda de la localidad malagueña de ... Campillos y su expareja ha sido detenido como presunto autor de la muerte en Martos.

Así lo han informado desde la Guardia Civil, que desde el primer momento ha iniciado una investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Fuentes municipales han confirmado que la víctima, de 25 años, era residente en el municipio. Otras fuentes han indicado que el hombre se habría entregado fuera de la provincia de Málaga.

En concreto, el hombre se habría presentado en el cuartel de la Guardia Civil de Martos. Además, fuentes cercanas a la investigación han indicado que no había denuncias previas entre ambos.