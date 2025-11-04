Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reunión mantenida en Iznatoraf. Junta

Grietas en un colegio de Iznatoraf: «Los escolares pueden continuar con sus clases con normalidad»

La Junta conoce el estado del CEIP Santísimo Cristo de la Vera-Cruz

E. L.

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano, ha mantenido una reunión con el alcalde de Iznatoraf, Pascual Manjón, y con ... representantes de los padres y madres del alumnado del CEIP Santísimo Cristo de la Vera-Cruz para conocer los problemas que presenta el edificio, de titularidad municipal, y acordar la continuidad de las clases presenciales del alumnado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tumbas rupestres revelan la existencia de una comunidad mozárabe en la sierra
  2. 2 El día 9 de noviembre habrá otra manifestación contra la planta de biogás
  3. 3 Fallece un trabajador al precipitarse de un tejado en Úbeda
  4. 4 Unión firme y sin fisuras para defender el hospital
  5. 5 Nuevo intento
  6. 6 España supera de nuevo los 21,8 millones de afiliados tras acelerar el empleo, aunque el paro sube
  7. 7 El buzo fallecido en la presa del Rumblar realizaba trabajos para la CHG
  8. 8 La Junta destina 125.000 euros al arreglo de un camino rural de titularidad municipal en Lopera
  9. 9 Exigen la recuperación de los caminos históricos al Santuario
  10. 10

    Telefónica considera la ampliación de capital en caso de fusionar otras operadoras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Grietas en un colegio de Iznatoraf: «Los escolares pueden continuar con sus clases con normalidad»

Grietas en un colegio de Iznatoraf: «Los escolares pueden continuar con sus clases con normalidad»