Grietas en un colegio de Iznatoraf: «Los escolares pueden continuar con sus clases con normalidad»

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano, ha mantenido una reunión con el alcalde de Iznatoraf, Pascual Manjón, y con ... representantes de los padres y madres del alumnado del CEIP Santísimo Cristo de la Vera-Cruz para conocer los problemas que presenta el edificio, de titularidad municipal, y acordar la continuidad de las clases presenciales del alumnado.

Solano ha conocido los detalles de la problemática del edificio que alberga el centro educativo en lo referente al terreno sobre el que se ubica que, como en el resto del municipio y según ha avanzado el primer edil, provoca movimientos de tierras que han derivado en diferentes grietas en uno de los cuatro pabellones del centro. El delegado ha conocido, además, que el ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con una empresa especializada para analizar la problemática y ponerle solución.

Francisco José Solano ha avanzado que el alumnado puede regresar al centro educativo y continuar con la actividad lectiva con normalidad en los tres pabellones que no están afectados. «Tras la conversación con el ayuntamiento, y teniendo en cuenta que el centro educativo dispone de espacio suficiente para todo el alumnado, estamos en condiciones de garantizar y de trasladar a los padres y madres de los escolares que pueden continuar con sus clases con total normalidad en los espacios del mismo centro dispuestos para tal fin y en los que no se ha detectado ningún problema», ha explicado.