El futuro parque de bomberos de Cambil está al 25% de ejecución

El futuro parque de bomberos de Cambil va cogiendo forma poco a poco en el polígono industrial Los Llanos de Ochoa, donde las obras se ... encuentran al 25% de ejecución: se ha levantado la estructura del primer edificio y los trabajos se centran en el movimiento de tierras y en la construcción de unos muros de contención para salvar la pendiente del terreno.

La Diputación de Jaén, que aporta 1,78 millones a estas instalaciones que formarán parte del Consorcio Comarcal de Sierra Mágina Occidental, adjudicó el proyecto a Mipelsa el pasado 20 de marzo con un plazo de ejecución aproximado de 12 meses.

El 30 de junio tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra y desde entonces los trabajos sobre el terreno han ido avanzando hasta alcanzar el 25% de ejecución actual. Las estimaciones de final de obra apuntan a mayo de 2026, según el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

A. C.

Este área de la Administración provincial se encarga de la construcción, mientras que la de Servicios Municipales gestiona el funcionamiento de este parque de bomberos que dará cobertura a los municipios de Cambil, Campillo de Arenas, Huelma, Noalejo, Cárcheles y Pegalajar, una población que supera los 21.000 habitantes.

La parcela cuenta con 2.589 metros cuadrados y una superficie construida de 850 metros cuadrados, con una cubierta transitable de 863. Las instalaciones se construyen sobre dos plataformas. En la parte más baja se habilitará la edificación principal (zona administrativa y nave de vehículos), mientras que en la parte superior se situará la zona de entrenamiento, que incluirá asimismo la piscina-aljibe y una torre de prácticas.

«Desde el área de Infraestructuras Municipales se busca la funcionalidad de este tipo de parques, pero también que estéticamente encajen en los municipios que los albergan», explica a IDEAL Agea, quien destaca la «buena comunicación» que tiene por su rápida salida a la A-324 y a la autovía.

De forma paralela a la ejecución de las obras, la Diputación trabaja también a través de Servicios Municipales en la gestión de los vehículos con los que se dotará a este parque de bomberos, cuatro en total, y que contará con 16 profesionales.

Otros parques

El de Cambil se suma al parque de bomberos de Bedmar, cuyas obras finalizaron en diciembre de 2024, en la comarca de Sierra Mágina. Ambos dependerán de la Diputación junto con los ya existentes de la Sierra de Segura, ubicado en Orcera, y la Sierra de Cazorla, en Peal de Becerro. En este sentido, José Luis Agea resalta la «apuesta» de la Diputación de Jaén por la prestación de los servicios públicos, como es el caso de la extinción de incendios, para los municipios pequeños de la provincia.

Además, la Administración Provincial colabora mediante aportaciones anuales en la prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) con los parques de bomberos de los ayuntamientos de Andújar, Alcalá la Real, Jaén, La Carolina, Linares, Martos y Úbeda.