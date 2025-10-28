Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado actual de las obras. Fotos: A. Cubillo

El futuro parque de bomberos de Cambil está al 25% de ejecución

En mayo de 2026 se prevé que acaben las obras de este servicio que dará cobertura a la zona occidental de Mágina

Ascensión Cubillo

Cambil

Martes, 28 de octubre 2025, 22:09

El futuro parque de bomberos de Cambil va cogiendo forma poco a poco en el polígono industrial Los Llanos de Ochoa, donde las obras se ... encuentran al 25% de ejecución: se ha levantado la estructura del primer edificio y los trabajos se centran en el movimiento de tierras y en la construcción de unos muros de contención para salvar la pendiente del terreno.

