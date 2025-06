Francisco Zaragoza abre la semana del orgullo cazorleña con su pregón

La semana de actividades 'Orgullocazorla 2025', que se celebra en este municipio por primera vez, dio comienzo con la lectura del pregón a cargo de ... Francisco Zaragoza en el Teatro de la Merced. Un reconocimiento que el Colectivo 'Q' quiso ofrecer a este profesor y animador cultural, referente en esta comarca y en esta provincia, porque «precisamente él ha sido para muchos de nosotros y nosotras un faro en la oscuridad», según detalló el conductor del acto, José Luis González.

«De su mano –dijo de él en su presentación-, varias generaciones de jóvenes nos acercamos al teatro y a la cultura por primera vez, abriéndonos a un universo de libertad, diversidad y conocimiento; sirviéndonos a todos y a todas también como ejemplo en lo personal, dirigiendo su vida con inquebrantable honestidad de acuerdo a unos valores sólidos que, en otro tiempo pasado, no eran sencillos de defender en la práctica».

Zaragoza, en su alocución, hizo un recorrido muy personal a lo largo de su trayectoria vital. En la que tuvo y tiene gran importancia su gusto por viajar, asegurando que «me cambió la vida, me hizo más diverso desde los 20 años, cuando emigré a varias campañas de la vendimia francesa; y me permitió también encontrar el amor», pero sin dejar de tener los pies en la tierra que le vio nacer, «en mis tres pueblos –Peal de Becerro, Cazorla y Begíjar-, en los que me siento integrado, respetado y querido por igual».

Metamorfosis

También describió lo que él mismo definió como su «metamorfosis» personal desde los 18 a los 44 años, «cuando celebramos, con mi familia más cercana y la de mi pareja, lo más parecido a un matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo que se podía celebrar en 1995, antes de la aprobación en 2005 de la ley del matrimonio homosexual de José Luis Rodríguez Zapatero»,expresó el pregonero.

En ese trayecto vital «dejé de sentirme como una cucaracha y me fui convirtiendo poco a poco en un ser humano». Así, «en esos 27 años exploré el sexo, tuve las primeras relaciones afectivas, los primeros contactos con el mundo gay en Granada, Madrid, París, Bilbao, Barcelona o La Habana, casi siempre en la oscuridad y con el miedo en los huesos; porque ser descubierto entonces significaba ir a la cárcel, que te aplicaran la Ley de Peligrosidad Social o la de Vagos y Maleantes, que llevaban aparejados cinco años en la cárcel y ser expulsado como profesor de instituto».

2005

Pese a todos los obstáculos, aseguró Paco Zaragoza, «descubrí, tardío pero cierto, la felicidad, el valor exacto de la ternura en una sociedad infectada de intolerancia y prejuicios». Eso sí, en 2005, con la aprobación de la 'Ley Zapatero', «por primera vez me sentía considerado como un igual, con los mismos derechos que mis primos o mis amigos heterosexuales: podía casarme, si esa era mi voluntad; podía decir, sin miedo no escondites, que era homosexual e integrante del colectivo LGTBIQ+, como García Lorca, Shakespeare, Miguel de Cervantes, Oscar Wilde, Leonardo, Miguel Ángel, Rimbaud, Verlaine, Rock Hudson, Fredi Mercury,… buena parte de mis ídolos del cine, la literatura, el teatro o la música».

Pero es hoy, en opinión del pregonero del 'Orgullocazorla', «más necesario que nunca seguir celebrando el día del Orgullo, para no retroceder en lo conquistado con tanto sacrificio, para que no ocurran hechos tan deleznables y tristes como la brutal agresión que un joven homosexual sufrió ayer en Jaén, precisamente durante las celebraciones de este día en la capital». Y es que, «aunque vivimos días en los que avanzan partidos con tendencias homófobas, xenófobas y próximas el racismo, con ideas que descerrojaron tres tiros a Federico García Lorca por rojo y por maricón, confió y deseo que no volvamos al amor oscuro», concluyó el pregonero.