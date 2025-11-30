Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita de Juan Latorre y Miguel Moreno a las obras. IDEAL

Finalizadas las obras para ampliar el vado inundable de la JA-2931

Con una inversión de 370.000 euros, as actuaciones se han centrado en la ampliación de hasta siete metros del tablero, así como la mejora del drenaje

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:18

Finalizada la actuación ejecutada en la carretera JA-2931 que une Porcuna con el municipio cordobés de Cañete de las Torres. Con una inversión de ... 370.000 euros, las obras han consistido en la ampliación y mejora del vado inundable existente a la altura del Arroyo Salado.

