Fieles a una devoción mariana centenaria

Isabel Reca Andújar Martes, 12 de agosto 2025, 19:40 | Actualizado 20:36h.

Aunque desde el fin de semana habían ido llegado hasta el Cerro del Cabezo, en Andújar, para participar en los actos conmemorativos del 798 Aniversario de la Aparición de la imagen de la Virgen de la Cabeza al pastor de Colomera y fueron llenando las casas de la diferentes cofradías filiales y albergues romeros, fue al anochecer del lunes cuando la multitud se concentró en el entorno del la Basílica Real Santuario de la Patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén.

A la caída de la tarde, del que se dice lunes mágico, la Real e Ilustre Cofradía Matriz hacia su salida en corporación, desde su casa del Cerro para hacer su presentación oficial ante su titular. Una vez hecho el ofrecimiento ante la Morenita , por parte del Hermano Mayor José Mª Alcántara y el presidente Manuel José Gómez, junta de gobierno, rector de la Basílica, P. Miguel A. Alaminos, y el alcalde en funciones, Luis Villa, fueron recibiendo, en el interior del templo, de modo oficial, a todas y cada una de la cofradías filiales. Procedentes de toda la geografía española , se habían desplazado hasta el sagrado lugar, desafiando las altas temperaturas, que no sólo viene padeciendo Andújar, sino toda la península. Con una organización que cada año se supera a sí misma, las más de medio centenar de cofradías fueron ofreciendo sus ya tradicionales productos, destinados a los más necesitados.

Y llegó el momento del traslado de la imagen a manos protocolarias, en esta ocasión, por primera vez hermano mayor y Luis Villa, alcalde en funciones. Los nardos blancos que flanqueaba las andas, dieron cobijo a una imagen que, desde los años noventa del pasado siglo, en que fuera restaurada, y también en los actos de la Aparición, no había lucido en todo su esplendor, sin su saya ni tributos civiles y militares, por decisión, en esta ocasión de los Hermanos Mayores, junto con la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza y, con el beneplácito de las autoridades eclesiásticas. Así lució tal y como la talló Navas Parejo en 1944. Su camarera, la hermana mayor Teresa Flores, había elegido el manto del terno de su Coronación Canónica de 1909 y su proclamación como Patrona de la muy Noble, muy Leal y muy Mariana Ciudad de Andújar. Este manto pertenece a uno de los ternos que aún se conservan de la primitiva imagen. Como Reina y Señora que es, la Sagrada Imagen y la de su Divino Hijo portaron únicamente las coronas del juego de Coronas y Rostrillo, que fueron impuestas en 2009 en su Recoronación Canónica.

Pasaban unos minutos de las 11 de la noche, cuando ya instalada la imagen en su altar exterior, levantado para la ocasión, se iniciaba la solemne eucaristía oficiada por el obispo de la Diócesis, Sebastián Chico, junto al clero local, miembros de la Orden Trinitaria y capellanes de las diferentes cofradías.

El prelado, en su homilía, además de expresar sus buenos deseos para el año a la familia del hermano mayor, recordó el significado de la Aparición, «que no sólo es un recuerdo del pasado» y explicó el auténtico sentido de la imagen de la Virgen, al descubierto, «sin ropajes, ornamentos ni atributos como debiéramos presentarnos los cristianos ante Ella». Tampoco faltaron las palabras del Papa León XIV a los jóvenes de las jornadas vividas en Roma. Unos jóvenes, que hay que subrayar que fue muy numerosa su presencia en este acto, no muy habitual, desde abanderados a peregrinos en general.

Llegó la madrugada y con un viento que calentaba más que refrescaba, se inició el recorrido procesional por las calzadas, para volver de nuevo a su camarín ya muy avanzada la madrugada. Los peregrinos, en su mayoría, iniciaban su regreso a sus respectivos pueblos y ciudades, con el corazón henchido de amor a la Morenita y con el deseo de volver una año más, a pesar del calor, que cada edición se hace más patente.

La ausencia de incidentes reseñables ha hecho que se viva, aun con mayor entrega, estas efemérides, a las puertas ya de un nuevo centenario, que se prepara con toda dedicación, tanto por la Cofradía Matriz, la Orden Trinitaria y el Ayuntamiento.

La cofradía filial de Cataluña cumplió con la tradición Pese haber asistido ya, el último día de novena, en la Basílica Santuario, la cofradía filial de Cataluña fue fiel a su tradición e hizo su entrada, la víspera de la Aparición en la ciudad de Andújar. El calor no fue óbice para que fuera recibida por los miembros de la Cofradía Matriz y el alcalde en funciones de la ciudad. Tras su recorrido hasta la ermita de la Virgen de la Cabeza, en la calle Ollerías, procedieron a su ofrenda floral y a continuación, el rector del Santuario ofició la santa misa. Posteriormente, se desplazaron hasta el Cerro.