Las familias de IES Gil de Zático de Torreperogil, dispuestas a acudir a los tribunales

Manuela Millán Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:56 | Actualizado 19:13h. Comenta Compartir

«Nuestra escuela no se toca». La comunidad educativa del IES Gil de Zático de Torreperogil, junto al alcalde, José Ruiz, se han manifestado a las puertas de la Delegación de Educación para protestar por el cierre de tres líneas en el insituto, a pesar de «superar la ratio». «Esta Delegación no tiene educación», se ha escuchado este miércoles en la capital donde un amplio grupo de familias, y los propios estudiantes, que no van a clases desde que se anunciara la suspensión de estas tres líneas, han exigido una rectificación a la Junta de Andalucía.

De hecho, María José Ruzafa, representante del ampa, ha anunciado, con el respaldo del alcalde, que están dispuesto a acudir a los tribunales si es necesario para recurrir esta situación. «La normativa en la que se basan desde la Junta es una excepcionalidad que es ampliar la ratio en un diez por ciento, pero la ley dice cuando no se puede aplicar, que es nuestro argumento. La respuesta de la Delegación ha sido que eso lo tiene que decidir un juez y, si es necesario, iremos a la justicia para que lo aclare», ha resumido.

Además, ha lamentado que «critiquen la organización del equipo de docentes», que han presentado su dimisión y que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre si no se revierte la situación. «Nos confirman que pueden hacer más líneas, pero a base del esfuerzo de los docentes, sacrificando las horas de guardia, lo que dejaría desamparados al alumnado en caso de que un docente no pudiera asistir a clase ese día», lamenta.

Es por ello que no piensan cesar en la lucha y han solicitado una nueva manifestación en Torreperogil el próximo viernes, a la espera de obtener los permisos correspondientes. «Todo el municipio nos apoya porque nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas», añade la presidenta del ampa que además recuerda que otros centros de municipios cercanos como Úbeda también han mostrado su solidaridad. «Tenemos que marcar un precedente para que esto no siga ocurriendo», sentencia.

Por su parte, el alcalde ha denunciado que Torreperogil está «sufriendo una agresión». «Suprimir estas unidades es atentar contra los derechos educativos porque si se supera la ratio el resultado es aulas masificadas en detrimento de la calidad educativa a la que tiene derecho el alumnado», subraya. Asimismo, Ruiz añade que se trata de «una cuestión de justicia, pero también de legalidad porque se está incumpliendo la ley y si no se aplica la ley acudirán a los tribunales».

La Junta

En la reunión del pasado martes, la Delegación les trasladó que «en ningún momento se incumple el Decreto de Escolarización», igualmente se les describió la asignación de recursos que la administración ha hecho para el centro, argumentando el reparto de los mismos de una manera eficiente, contando con grupos de Diversificación.

«Este reparto garantiza la atención a la diversidad y la calidad educativa», señalan. Además, se le informó de que el equipo directivo ha hecho una gestión de los mismos que refleja algunas «carencias subsanables». Los responsables reiteran su ofrecimiento a la directiva «para ayudarles en la gestión encaminada a ordenar y organizar los recursos de manera más eficiente».