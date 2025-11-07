Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Hervás. J. A. G-M

Fallece el pintor y dibujante Juan Hervás, Hijo Predilecto de Vilches

Desarrolló numerosas exposiciones, escribió e ilustró varios libros, publicó trabajos en prensa y colaboró con escritores e historiadores

José Antonio García-Márquez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:39

El pintor, dibujante, caricaturista e investigador histórico Juan Hervás García ha fallecido en la mañana de este viernes a la edad de 68 años víctima ... de una afección pulmonar. Genio de la caricatura, uno de los artistas más reconocidos de la provincia, se trataba de una persona tan querida y admirada en la comarca del Condado, especialmente en su pueblo natal, que en noviembre de 2023 recibió el título honorífico de Hijo Predilecto de Vilches.

