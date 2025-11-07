Fallece el pintor y dibujante Juan Hervás, Hijo Predilecto de Vilches

El pintor, dibujante, caricaturista e investigador histórico Juan Hervás García ha fallecido en la mañana de este viernes a la edad de 68 años víctima ... de una afección pulmonar. Genio de la caricatura, uno de los artistas más reconocidos de la provincia, se trataba de una persona tan querida y admirada en la comarca del Condado, especialmente en su pueblo natal, que en noviembre de 2023 recibió el título honorífico de Hijo Predilecto de Vilches.

En los últimos años Juan Hervás venía luchado contra una enfermedad que empezó siendo coronaria y se fue complicando aunque fue sometido a sucesivas intervenciones quirúrgicas en Jaén y Córdoba. A pesar de ello, su talante vitalista le llevó a enfrentarse a la adversidad con tal valentía que nunca dejó de investigar, publicar, pintar o exponer. En su lucha por reconquistar esa salud que nunca llegó contó con la compañía de su mujer Casti y sus hijos Juan Carlos y Paula.

Gran artista

Ejemplo de congruencia entre la calidad artística de su obra, discurso coherente, compromiso ético y una forma de ser afable, cercana, íntegra, la entrega por el trabajo, por la creación nunca tuvo límites en Juan Hervás, porque su alma de artista le llevó desde niño a interesarse por el mundo del arte, a cultivar las técnicas del dibujo. Extraordinario caricaturista, difícil resulta encontrar una vivienda en Vilches en cuya pared no luzcan algunos de esos trabajos en los que reposa su mirada crítica y benévola, porque él no buscaba satirizar al modelo elegido, lo que intentaba desde el respeto era provocar una situación cómica que nos hiciera pasar un buen rato con el personaje, jamás reírnos del mismo.

Toda una vida dedicada al arte, presente en todas las manifestaciones culturales de Vilches, Juan Hervás desarrolló numerosas exposiciones individuales y colectivas, escribió e ilustró varios libros, publicó trabajos en prensa y colaboró con escritores e historiadores. De gran solemnidad fue la muestra que en el verano de 2013 realizó en el Palacio de la Diputación Provincial de Jaén, exposición que, bajo el título 'Jienenses Ilustres', itineró luego por Linares, La Carolina y Vilches. Muy celebrada en el panorama cultural de la provincia, mostraba otra cara de 41 personajes históricos entre ellos el Secretario de Estado del emperador Carlos I, Francisco de los Cobos; el arquitecto de la Catedral de Jaén, Andrés de Vandelvira; el pintor nacido en Quesada, Rafael Zabaleta; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes; los escritores Juan Eslava Galán y Antonio Muñoz Molina; el deán de la Catedral de Jaén, Francisco Juan Martínez; el entonces rector de la Universidad, Manuel Parras o artistas como Inma Cuesta, Joaquín Sabina, Juanito Valderrama y Raphael.

En posesión del VI Premio Internacional de Humor Gráfico Lorenzo Goñi, convocado por el Ayuntamiento de Beas de Segura bajo el lema '40 años de Ayuntamientos Democráticos', Juan Hervás cuenta con libros y publicaciones de gran relevancia en el ámbito cultural dentro y fuera de la provincia. Entre ellos, el cómic en color 'Batalla de las Navas de Tolosa', que el historiador y novelista Juan Eslava Galán, definió como «preciosa obra que contará a las nuevas y a las viejas generaciones lo que ocurrió en aquel día inolvidable que enfrentó dos mundos, dos culturas y dos religiones en el norte de la provincia de Jaén».

Libros destacados son también 'El Condado Monumental; la 'Historia ilustrada de Vilches y de la Comarca Meridional de Sierra Morena'; el libro de biografías 'Alfonso VIII, Rodrigo Ximénez de Rada, Cartas a Inocencio III y la 'Crónica de la Batalla Navas de Tolosa' del que es autor e ilustrador. Sobresale también su trabajo como ilustrador de la obra póstuma de Nicolás Dorado, 'Nuevas crónicas del guarda mayor' y su obra en cómic a color 'Batalla de Bailén'.