Fallece Juan Antonio Expósito, exalcalde de Villatorres

El que fuera alcalde de Villatorres entre los años 1996-2005 y 2007-2008, Juan Antonio Expósito, ha fallecido. Una persona que, en palabras de Juan Latorre, secretario general del PSOE jienense, «representaba la cercanía de la política con el pueblo, la esencia del socialismo municipalista».

Tras recordar su trayectoria como primer edil, además de diputado provincial, Latorre trasladó las condolencias de la agrupación provincial a sus familiares y amigos, así como a los vecinos de Villatorres y a la agrupación socialista.

«Se va un hombre, muy querido, apreciado y admirado en Villatorres. Un pueblo que es lo que es gracias a Juan Antonio Expósito», ha manifestado. En este sentido, ha destacado que «su gran vocación de servicio público permitió el avance y la transformación» del municipio.

«Profesor y político comprometido en la cultura y gran defensor de los más firmes valores de la democracia. Formará siempre parte de esa lista de socialistas históricos que se dejaron la piel por sus pueblos», ha declarado.

También desde el propio Ayuntamiento de Villatorres se lamentó la muerte de Juan Antonio Expósito y se ha decretado dos días de luto oficial, según se recoge en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press.

Una medida que se toma «en señal de duelo y respeto a la familia de una persona con vocación de servicio público». «Muy querida y ligada estrechamente al mundo de la cultura de nuestro municipio durante décadas y en concreto al mundo del teatro que hoy cierra el telón con su cara más triste», explica el Consistorio.