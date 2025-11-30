Expuestos los resultados de un proyecto sobre bioeconomía en cinco municipios de Jaén

El proyecto Bioforeste 'Bioeconomía en los espacios forestales municipales del eje este de la provincia de Jaén' se encuentra en su fase final y una ... de las últimas acciones consiste en la exposición de sus resultados en cinco municipios de la provincia con montes públicos –Santa Elena, Aldeaquemada, Cazorla, Beas de Segura y Cabra del Santo Cristo- para que conozcan las oportunidades que ofrece este modelo de bioeconomía forestal para el desarrollo local.

Bioforeste ha supuesto la realización de 24 acciones formativas en las que han tomado parte más de 170 personas y se han generado 40 empleos en la realización de tareas de clareos de masa forestal de pinar, así como poda de arbolado, pinar y encinar para el aprovechamiento de biomasa.

Además, se han contratado a otras 18 personas que han trabajado en acciones de micorrización con especies adaptadas, así como iniciativas de aplicación de ganadería regenerativa, enriquecimiento con especies melíferas para el fomento de la apicultura e instalación de una industria transformadora de residuos forestales en astillas para biomasa.

Por último, más de 300 personas de Villarrodrigo, Huesa y Bedmar han participado en acciones de información, sensibilización y concienciación sobre la importancia de los montes para la conservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, la bioeconomía y la fijación de la población en el territorio, que han corrido a cargo de la Fundación Plant for The Planet España.

La diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha participado en Santa Elena en la presentación de este proyecto impulsado y coordinado por la Diputación de Jaén y financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con 1,95 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos de la Unión Europea – NextGenerationEU.

«Santa Elena es uno de los 53 municipios de la provincia que cuenta con monte público y queremos trasladar la experiencia de este proyecto que hemos realizado en los municipios de Bedmar, Villarrodrigo y Huesa, cuyos resultados nos muestran que es posible la creación de empleo y el desarrollo económico, social y medioambiental fomentando los aprovechamientos forestales», destaca la diputada provincial,

La diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático valora los resultados obtenidos y considera que la experiencia se puede replicar en los 53 municipios de la provincia con montes públicos que suman más de 87.700 hectáreas. «Desde la Diputación Provincial estamos satisfechos y queremos que este modelo de bioeconomía forestal sea una oportunidad para poner en marcha iniciativas empresariales en municipios como Santa Elena. Por eso vamos a seguir impulsando acciones de sostenibilidad ambiental y de desarrollo rural».

Este proyecto piloto de bioeconomía y gestión forestal adaptado a tres modelos de ecosistemas representativos de la franja oriental de la provincia de Jaén -Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Mágina y zonas esteparias subdesérticas-, cuenta con la participación de la Universidad de Jaén, de la Fundación Plant for The Planet España y de los ayuntamientos de Villarrodrigo, Huesa y Bedmar y Garcíez.