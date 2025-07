Etnosur apaga las luces tras días de buena música

Etnosur llegó ayer a su fin y el broche de oro lo puso Dj Pierrot en Etnochil. No había mejor escenario para poner punto y ... final a otra edición del festival. Y es que Etnochil es una parte muy representativa del mismo, la antesala diurna a los conciertos del escenario principal. Aquí la gente se desinhibe, se moja en la fuente y disfruta al máximo de la buena música bajo un sol abrasador.

Con ello terminan cuatro días en los que Alcalá vive un rebulsivo cultural, sus calles se llenan de gente de diferentes partes del mundo, caras nuevas que dan alegría, buen ambiente y que trasmiten muy buena vibra a los vecinos del municipio.

En cada edición, su director, Juan Ramón Canovaca, hace todo lo posible para crear una programación que llegue y guste a todo el mundo. Una tarea muy complicada porque es muy heterogéneo el público de Etnosur.

Es por eso que, una de las tareas más complicadas es que lo que se organiza guste a todo el mundo. En este sentido, Canovaca asegura que esta edición de Etnosur está transcurriendo con normalidad. La jornada del viernes fue muy intensa en cuanto a actividades y los conciertos de por la noche en el escenario principal fueron un éxito. Empezó con Kiko Veneno, al que se le concedió el Premio Etnosur, y después subió al escenario El Nido, una banda de folclore castellano, de Burgos, que hicieron un concierto para recordar durante mucho tiempo, en el que mezclaban las jotas, de una manera muy actual y que no dejó indiferente a nadie. Luego vino el plato fuerte de la noche, Throes and The Shine, que eran una formación de Angola y de Portugal, hicieron kuduro con electrónica. Después llegó Pauza, dos hermanas cubanas, que hicieron una de las sesiones que más se recordarán en Etnosur.

Noche especial

«Una de esas noches que no siempre salen, todo fluyó como estaba previsto y la gente estaba muy contenta. Además, estamos teniendo unas temperaturas estupendas». El sábado, igualmente, contó con una muy buena programación en el escenario Etnosur, con Novalima, Jupiter anda Okwess, Kabeaushé y Dj Panko para cerrar la jornada y el escenario Etnosur, ya que el domingo no hay conciertos en ese escenario.

Asimismo, elegir la programación de Etnosur cada año no es tarea fácil. En este sentido, Canovaca asegura que cuentan con diferentes inspiraciones. Buscan que sea un cartel ecléctico, que mezcle diferentes tipos de música, de diferentes formas y maneras. «Como el público también es tan ecléctico, tampoco puedes buscar un estilo en concreto. Elegimos música que creemos que le va a gustar a la mayoría de la gente. Programar algo para todos y que a todos le guste es complicado, pero creo que el viernes lo conseguimos».

En este sentido, el director de Etnosur se encuentra muy satisfecho con todas las propuestas musicales, así como con las actividades programadas, ya que todas están teniendo mucho éxito. «Hemos tenido un éxito absoluto con el cine, que cambiábamos de formato este año. El foro hemos tenido que cambiarlo de sitio y llevarlo al teatro Martínez Montañés porque se nos quedaba pequeño el lugar anterior. Y todas las actividades están teniendo sold out». Etnosur sigue, otro año más, cumpliendo con sus objetivos.

La gente trasmite está satisfacción. Canovaca asegura que el público de Etnosur es un público muy educado, nunca hay ningún tipo de accidente, viene a pasarlo bien, a divertirse y tienen una muy buena relación con la gente del pueblo. «Hacen una comunión perfecta».

Inyección

Para Juan Ramón Canovaca, Etnosur supone para Alcalá un inyección económica importante, y a nivel de comunicación y de visibilidad en el exterior importante. «Para Alcalá es una ventana abierta una vez al año, como que viene el mundo a tu casa. Yo estoy muy contento porque se crea un clima tan especial, es una perfecta integración entre el que viene de fuera y el que vive aquí».

Después de tantas ediciones es difícil seguir sorprendiendo a la gente, pero «yo entiendo que sí, que se puede seguir sorprendiendo un poco en cada edición». De hecho, ellos ya tienen ideas para las siguientes ediciones. «Nuestras cabezas no paran de pensar y siempre nos vamos adaptando y mejorando cosas porque la sociedad y las necesidades son otras».

Etnosur regresará el año que viene con nueva programación el tercer fin de semana de julio.