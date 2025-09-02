Se estudia la posibilidad de llevar a los juzgados la venta de la residencia de Siles El PSOE considera «controvertido» que se hayan vendido 4.600 metros cuadrados de monte demanial que no son de la Junta

El PSOE de Jaén analizará con sus servicios jurídicos la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo si se determina la ilegalidad de algunas cuestiones relativas a la venta de la Residencia de Tiempo Libre de Siles.

Tras una reunión mantenida con el PSOE de Siles y con la Plataforma Ciudadana El Seminario es de Siles, el secretario de Organización del PSOE de Jaén y parlamentario andaluz, Víctor Torres, afirma que la venta de este inmueble por parte de la Junta de Andalucía «era la crónica de una muerte anunciada», porque el PP «está en el Gobierno andaluz para cargarse todo lo público y vender los restos al mejor postor». «Lo están haciendo con todo, como estamos viendo con la sanidad o con la educación, y también han acabado haciéndolo con el antiguo Seminario de Siles», denuncia.

Torres indica que el PSOE «hará lo que esté en su mano para intentar frenar esta tropelía» y avanza que ya está estudiando «algunos aspectos de la operación» que podrían ser susceptibles de impugnación. En este sentido, considera «controvertido» que se hayan vendido 4.600 metros cuadrados de monte demanial que no son de la Junta o que se quiera vender «antes de que hayan transcurrido los 30 años necesarios para que una donación entre administraciones pueda venderse».

Dilapidación

El parlamentario socialista critica que esta operación supone, en cualquier caso, «una dilapidación del patrimonio municipal de Siles» que ha contado con la complicidad del propio Ayuntamiento y del alcalde del PP.

«El Ayuntamiento podía haber solicitado la reversión de la residencia y haber recuperado un bien que es suyo, pero ha preferido regalárselo a la Junta de Andalucía para que esta haga negocio, mientras Siles pierde patrimonio y 20 familias se quedan sin empleo», reprocha.