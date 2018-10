La Diputación de Jaén y la Interprofesional del Aceite divulgan en Chicago las bondades saludables del AOVE El Instituto Cervantes acoge la acción promocional 'Dieta Mediterránea rica en aceites de oliva: salud y disfrute gastronómico', desarrollada antes en Nueva York, California o Tokio EUROPA PRESS JAÉN Viernes, 5 octubre 2018, 12:51

La Diputación de Jaén y la Interprofesional del Aceite de Oliva Español han divulgado en la ciudad estadounidense de Chicago las bondades saludables del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

Esta nueva acción se enmarca en el acuerdo firmado en 2016 por ambas entidades con el objetivo principal de trasladar las bondades saludables y las virtudes gastronómicas de este producto a entre profesionales del colectivo de la salud y de la restauración internacionales, para que a su vez lo difundan en sus países.

A lo largo de estos dos años se han realizado acciones en Estados Unidos y Japón, dos de los principales clientes para el aceite de oliva español en el mundo, que han contado con la colaboración de entidades de prestigio internacional como el Harvard T.H. Chan School of Public Health, The Culinary Institute of America o el Instituto Cervantes.

Tokio acogió hace un par de semanas esta cita promocional, que se lleva a cabo a través de seminarios que tienen por título 'Dieta Mediterránea rica en aceites de oliva: salud y disfrute gastronómico'. Ahora ha sido el Instituto Cervantes de Chicago el que ha albergado esta iniciativa.

Ha incluido una conferencia de José María Ordovás, director del Laboratorio de Nutrición y Genómica de la Universidad Tufts de Boston, un taller de iniciación a la cata de aceite de oliva y una degustación de tapas elaboradas con los mejores AOVE del mundo, entre ellos los Jaén Selección 2018.

«Vivimos en un mundo cada vez más preocupado por la calidad de los alimentos que se comen y los efectos en la salud y tenemos la ventaja de contar con innumerables estudios que acreditan que nuestros aceites de oliva son uno de los alimentos más saludables. Por eso hay que llevar esa información a aquellos colectivos que están en mejor posición para transmitirla al consumidor final», ha dicho el presidente de la Diputación jiennense, Francisco Reyes.

Ha añadido que tanto médicos como restauradores se encuentran entre los colectivos que cuentan con más prestigio entre la ciudadanía, de ahí que sea primordial que conozcan las virtudes del aceite de oliva y las difundan.

Por su parte, la gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Teresa Pérez, ha explicado que estas acciones sirven de refuerzo a las campañas que esta entidad tiene desplegadas por todo el mundo: «Tanto en Asia como en Estados Unidos tenemos en marcha la iniciativa Olive Oil World Tour en colaboración con la Unión Europea, y además en Estados Unidos estamos desarrollando la campaña Taste the Truth, financiada en su totalidad por la Interprofesional», ha comentado.

Con ellas, se busca el acercamiento al gran público, de ahí que sea tan interesante trabajar en proyectos en los que se incide en líderes de opinión de colectivos tan interesantes como el de la salud y la restauración.

Para realizar esta acción promocional se ha contado con la colaboración del Instituto Cervantes, institución que ejerce de punta de lanza de la difusión de la cultura española en todo el mundo, que cuenta con sede en la ciudad de Chicago.

En este centro cultural, profesionales del sector de la salud y de la restauración del Estado de Illinois han podido seguir la conferencia de José María Ordovás, uno de los padres de la nutrigenómica --una disciplina que trabaja sobre el efecto de la alimentación sobre los genes--.

Amplio reconocimiento

Ha centrado su intervención en los demostrados efectos saludables del consumo de los aceites de oliva, que también se pueden rastrear en los genes, ya que, a su juicio, «aquellos que están más predispuestos a ciertas enfermedades son los que más se benefician de las bondades saludables de la Dieta Mediterránea».

Estos efectos beneficiosos ya han sido ampliamente reconocidos por la comunidad científica internacional y las autoridades sanitarias de muchos países, como las de los Estados Unidos, los están asumiendo en sus políticas de prevención de enfermedades.

Además, Teresa Pérez ha abordado las bondades culinarias de los aceites de oliva, pero desde el punto de vista culinario. Para ello ha llevado a cabo un taller de iniciación a la cata en la que ha descubierto los casi infinitos matices de los vírgenes extra y ha ofrecido recomendaciones de uso en cocina para sacarles todo el partido.

Finalmente, los profesionales reunidos en el Instituto Cervantes han podido degustar uno de los símbolos de la cocina española, tapas elaboradas con los mejores aceites de oliva del mundo.