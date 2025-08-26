La Diputación concede más de 266.000 euros para 30 Centros Rurales de Acceso a Internet Las ayudas permiten contratar el personal encargado de facilitar la capacitación digital de la ciudadanía

La Diputación de Jaén vuelve este año a apoyar el funcionamiento de los 30 Centros Rurales de Acceso Público a Internet que existen en la provincia con una subvención superior a los 266.000 euros. El objetivo de estas ayudas, como explica la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, «es dotar de recursos económicos a estos centros para que puedan contratar personal que los dinamice, garantizando así su funcionamiento», un respaldo que «responde al compromiso de la Diputación de Jaén para dar respuesta a las necesidades de los hombres y mujeres que viven en nuestra provincia, sobre todo a los que residen en el ámbito rural, para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad independientemente del lugar donde se viva».

Estos centros –que se encuentran ubicados en las pedanías y aldeas de La Rábita, Santa Ana, La Pedriza, Ermita Nueva, Charilla, Noguerones, Sabariego, Las Escuelas, Puente del Obispo, La Yedra, Arbuniel, Ventas del Carrizal, El Molar, Las Navas de Tolosa, Arroyo Frío, Burunchel, Monte Lope Álvarez, El Fontanar, Peñolite, Segura de la Sierra, El Ojuelo, Coto-Ríos, La Quintería, Mogón, Torrequebradilla, Vados de Torralba, Cortijuelo, Los Rosales, Tíscar y Don Pedro y Belerda– tienen como principal objetivo garantizar la inclusión digital, es decir, no dejar a nadie atrás en el proceso de digitalización y avanzar en el desarrollo de competencias básicas de la ciudadanía.

Con iniciativas como esta «facilitamos que la ciudadanía mejore su capacitación digital», incide Arco, quien añade que su finalidad es que «todas las personas puedan comunicarse, comprar, realizar transacciones o relacionarse con las administraciones usando las tecnologías digitales con autonomía y suficiencia». Una labor que es especialmente necesaria entre «aquellos colectivos que encuentran más dificultades para adquirir estas competencias actualmente, como son las personas mayores, personas que viven en zonas no urbanas o con bajo nivel educativo», apostilla la diputada.

Dispositivos electrónicos

Dado que en estos grupos se encuentran en muchos casos personas que no poseen dispositivos electrónicos ni conectividad, «la creación de estos Centros Rurales de Acceso Público a Internet permite ofrecer un soporte cara a cara a aquellas personas que tienen pocas habilidades digitales o están en fase de iniciación, de ahí su gran utilidad», concluye la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior.

Para cumplir con sus objetivos, los dinamizadores de estos centros realizan a lo largo del año acciones formativas para mejorar las habilidades y competencias digitales mediante el apoyo a los diferentes niveles de alfabetización digital; acciones de sensibilización en colectivos con especiales dificultades de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación; iniciativas para mejorar la empleabilidad; y de cooperación con el tejido asociativo, voluntariado y asociaciones sin ánimo de lucro de cada población, entre otras.