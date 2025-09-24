ALBERTO ROMÁN ÚBEDA Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:22 Comenta Compartir

Se trata de una dimisión «por motivos puramente personales». Así de rotunda ha sido la alcaldesa, Antonia Olivares, al hablar de la renuncia de su número dos y mano derecha, Javier Gámez, concejal de Agricultura, Hacienda y Personal y primer teniente de alcaldesa, quien en las últimas horas ha registrado un escrito en el Ayuntamiento anunciando su cese voluntario como edil de la corporación municipal.

Para evitar especulaciones, aunque sin querer entrar en detalles por respeto a su compañero y amigo, con quien ha trabajado «codo con codo» en los últimos diez años, tratándolo «como a un hermano», la alcaldesa ha explicado que Gámez lleva algún tiempo con una «situación personal complicada» que ha intentado compatibilizar con su cargo, pero finalmente ha tomado esta determinación «porque ha visto que no podía», lo que le ha llevado a dar «un paso atrás».

«Podía haber pedido menos responsabilidades, pero ha sido honesto, como siempre lo ha sido, al ver que no podía estar al cien por cien o que podía acabar desatendiendo una cosa u otra», ha explicado Olivares, aludiendo al ámbito político y al personal. Y es que Javier Gámez también ha dejado su cargo de responsabilidad dentro de la agrupación local socialista, donde era secretario de Organización. Lógicamente deja asimismo la presidencia de la Asociación Olivar y Aceite que gestiona el centro de interpretación del mismo nombre.

La alcaldesa, que ha agradecido su labor en el Consistorio, al igual que ha considerado que «la ciudad debe estarle agradecida», ha dejado de manifiesto que ahora toca reestructurar y reconfigurar el reparto de áreas municipales al sumar este hecho, que afecta a concejalías de mucho peso, a otros acaecidos en los últimos meses, como la dimisión de José Luis Madueño (Comercio, Industria y Artesanía) por motivos de salud, lo que provocó la entrada de María Teresa Torres. A esto hay que añadir la baja médica de Magdalena Urrutia (Participación Ciudadana, Mayores y Pedanías) tras un problema vascular, respecto a la cual se está a la espera de su evolución. También por motivos de salud ha estado de baja varios meses Elena Rodríguez (Cultura y Turismo), aunque en este caso recientemente ha pedido el alta voluntaria.

Pendiente de la sustitución

«El PSOE cuenta con personas muy válidas y vamos a seguir trabajando en nuestra línea», ha manifestado la alcaldesa, aún sin anunciar quién sustituirá a Javier Gámez, aunque ha dicho que se sabrá en breve. El siguiente de la lista que los socialistas presentaron a las últimas municipales es José Carlos Olea Rodríguez.

Ante esta dimisión, que ha pillado por sorpresa a propios y extraños, Olivares ha pedido «respeto, contención y que se rebaje el tono», sobre todo en redes sociales, pues no hay nada más allá de una decisión personal. Y sobre sus intenciones como alcaldesa ha sido tajante: «desde 2015 llevo escuchando que me voy, que estoy aquí de paso para dar el salto a otro puesto, pero tengo ganas, energía y fuerza para seguir al frente de la ciudad; y cuando llegue el momento valoraré y tomaré una decisión», ha finalizado.