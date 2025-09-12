Detenido un hombre en Andújar por un delito contra la salud pública El varón, de 28 años, realizaba labores de transporte y venta de cocaína hasta su vehículo particular

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:41 Comenta Compartir

Bajo la denominación de 'Operación Caza', el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de Andújar, han detenido a un varón de 28 años tras determinar que, haciendo uso de su vehículo particular para transportar cocaína hasta un punto de venta.

La investigación comenzó a raíz de informaciones recibidas sobre personas que se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes, con motivo de la Feria de San Eufrasio de la localidad

El día de la detención, los agentes se percataron de que el detenido se encontraba con el vehículo, con actitud huidiza y nerviosa, que al advertir la presencia policial, intentó huir, siendo finalmente detenido. Se le incautó una cantidad de 50 gramos de cocaína pura, que llevaba oculta entre sus pertenencias.

Dicha sustancia, que hubiera alcanzado la cantidad de 3.000 euros en el mercado ilícito, tenía prevista su venta y consumo, en la Feria de la localidad. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de la localidad, quedando en libertad con cargos.

Temas

Cocaína

Policía

Andújar