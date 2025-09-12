Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sustancia intervenida. POLICÍA NACIONAL.

Detenido un hombre en Andújar por un delito contra la salud pública

El varón, de 28 años, realizaba labores de transporte y venta de cocaína hasta su vehículo particular

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:41

Bajo la denominación de 'Operación Caza', el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de Andújar, han detenido a un varón de 28 años tras determinar que, haciendo uso de su vehículo particular para transportar cocaína hasta un punto de venta.

La investigación comenzó a raíz de informaciones recibidas sobre personas que se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes, con motivo de la Feria de San Eufrasio de la localidad

El día de la detención, los agentes se percataron de que el detenido se encontraba con el vehículo, con actitud huidiza y nerviosa, que al advertir la presencia policial, intentó huir, siendo finalmente detenido. Se le incautó una cantidad de 50 gramos de cocaína pura, que llevaba oculta entre sus pertenencias.

Dicha sustancia, que hubiera alcanzado la cantidad de 3.000 euros en el mercado ilícito, tenía prevista su venta y consumo, en la Feria de la localidad. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de la localidad, quedando en libertad con cargos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 BALANCE DISPAR DE LA FERIA DE EQUIPO DE GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN
  2. 2

    La tensión con Israel gana voltaje al acusar Netanyahu a Sánchez de «amenaza genocida»
  3. 3 El Ayuntamiento de Andújar pone en servicio la remozada carretera JA-2323
  4. 4 Unas jornadas y un museo para un ubetense universal
  5. 5 Aprobado un histórico plan de inversiones de 2,5 millones para los anejos de Granada
  6. 6 Cambio de ubicación del monumento al cofrade en Jaén capital
  7. 7 El Parador de Úbeda cuenta ya con un Punto Violeta
  8. 8 JM no tiene claro si habrá cesión de la Recaudación a la Diputación de Jaén
  9. 9 El Parador de Úbeda cuenta ya con un Punto Violeta
  10. 10 La venta de aceite de oliva continúa en auge con 85.000 toneladas en agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido un hombre en Andújar por un delito contra la salud pública

Detenido un hombre en Andújar por un delito contra la salud pública