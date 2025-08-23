Descubren una necrópolis andalusí en Navas de San Juan

La historia se abre paso. Los habitantes de Navas de San Juan se muestran sorprendidos y admirados por el descubrimiento a un par de metros ... de profundidad, en pleno núcleo urbano, de una necrópolis islámica con varios enterramientos de inhumación datada entre los siglos VIII y X. Fue el pasado mes de mayo, durante la instalación de los colectores de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en el municipio condatense, cuando se hallaron estos vestigios de una necrópolis de la época de dominación árabe.

Tras el descubrimiento, los arqueólogos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía activaron el protocolo de protección del patrimonio histórico y comenzaron los trabajos de excavación, los primeros de este tipo dentro del casco urbano de Navas de San Juan.

En estos dos últimos meses se ha venido excavando una franja de 2,2 metros desde el punto del hallazgo en una ladera al suroeste del emplazamiento del antiguo castillo de Navas de San Juan, justo en el espacio que trascurre entre la intersección de la calle Úbeda con la Avenida de Andalucía. El resultado fue la localización de siete enterramientos de inhumación de la primera etapa de islamización de Al-Ándalus, entre los siglos VIII y X. Son tumbas de construcción simple sobre el terreno, sin ataúd o sarcófago, cubiertas con losa de piedra o pizarra, que en algunos casos se han perdido por las tareas agrícolas realizadas a lo largo de los siglos. De los siete enterramientos, cuatro corresponden a niños y tres a adultos.

El arqueólogo responsable de los trabajos, Manuel Serrano, expresa que «como las fosas eran muy grandes y los cuerpos se habían girado ligeramente por el peso de la tierra y el tránsito del tiempo, se encontraban en posición de cúbito lateral derecho, así que en un principio dudaron de si estában en un contexto tardo romano, visigodo o medieval islámico». «Estudios posteriores lo aclararon todo», añade.

Según el alcalde de Navas de San Juan, Joaquín Requena, los restos inhumados se trasladarán para su exposición al Museo Provincial de la capital, mientras que las losas de pizarra que servían como lápidas de dichas tumbas se quedarán en Navas para ser expuestas junto a otros restos arqueológicos singulares».