Uno de los enterramientos que se han descubierto. IDEAL

Descubren una necrópolis andalusí en Navas de San Juan

Se trata de siete enterramientos de inhumación de la primera etapa de islamización de Al-Ándalus, entre los siglos VIII y X

José Antonio García-Márquez

Navas de San Juan

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:44

La historia se abre paso. Los habitantes de Navas de San Juan se muestran sorprendidos y admirados por el descubrimiento a un par de metros ... de profundidad, en pleno núcleo urbano, de una necrópolis islámica con varios enterramientos de inhumación datada entre los siglos VIII y X. Fue el pasado mes de mayo, durante la instalación de los colectores de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en el municipio condatense, cuando se hallaron estos vestigios de una necrópolis de la época de dominación árabe.

