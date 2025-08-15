Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo del Hospital Alto Guadalquivir. Junta de Andalucía
Salida de vía

Cuatro heridos al salirse de la carretera con su coche en Villanueva de la Reina

Se trata de dos menores de 11 meses y dos años, así como dos mujeres de 39 y 68 años

C. C.

Jaén

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:48

Dos menores y dos mujeres han resultado heridos en una salida de vía ocurrida este viernes en Villanueva de la Reina, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Según ha informado la Junta en una nota, el accidente ha ocurrido poco antes de las 6:30 horas, momento en el que el teléfono 1-1-2 ha gestionado un aviso por un turismo que se había salido de la calzada en el kilómetro 308 de la A-4, sentido Bailén. La sala coordinadora activó en ese instante a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a Mantenimiento de la Calzada y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los servicios médicos desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 que han atendido y trasladado al Hospital Alto Guadalquivir a cuatro personas: un bebé de 11 meses, una niña de dos años y dos mujeres, de 39 y 68 años.

