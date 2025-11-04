Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la carretera A-6204 (Villacarrillo-Mogón). E. P.

Corte al tráfico y paso alternativo en la A-6204, entre Villacarrillo y Mogón

Se efectúa en uno de los carriles de esta vía, entre los puntos kilométricos 1+875 y 2+025, al agravarse los deslizamientos tras las últimas lluvias

E. P.

Jaén

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:21

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha informado del «considerable agravamiento de los deslizamientos» en la carretera A-6204 que une Villacarrillo ... con Cazorla, por lo que se ha tenido que proceder «de forma inmediata» al corte de tráfico en un carril de la carretera, en el tramo de Villacarrillo a Mogón. El corte se efectúa en uno de los carriles de esta vía, concretamente entre los puntos kilométricos 1+875 y 2+025.

