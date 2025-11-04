Corte al tráfico y paso alternativo en la A-6204, entre Villacarrillo y Mogón

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha informado del «considerable agravamiento de los deslizamientos» en la carretera A-6204 que une Villacarrillo ... con Cazorla, por lo que se ha tenido que proceder «de forma inmediata» al corte de tráfico en un carril de la carretera, en el tramo de Villacarrillo a Mogón. El corte se efectúa en uno de los carriles de esta vía, concretamente entre los puntos kilométricos 1+875 y 2+025.

El delegado territorial de la Consejería en la provincia, Miguel Contreras, ha explicado que tras las últimas lluvias se han «agravado de forma considerable los deslizamientos y deformaciones del firme en este tramo» y por ello se ha realizado «una valoración técnica que ha recomendado que se realice este corte de un carril».

De igual forma, ha anunciado que en estos días se llevará a cabo «una valoración técnica del estado que presenta el terreno y se realizarán las actuaciones que sean necesarias siempre para garantizar la seguridad vial, por lo que no descartamos que se tenga que producir un corte total de la calzada».

Además, el delegado territorial ha señalado que «se están realizando los estudios» para que, una vez que se disponga del análisis de la situación actual, se pueda valorar «si es necesario actuar de urgencia para dar solución a las graves deficiencias que presentan los primeros kilómetros de la A-6204 desde la ciudad de Villacarrillo».

Desde el área de Fomento se había establecido en estos días una inspección de vigilancia y seguimiento del estado del firme en esta carretera. Fruto de ello se ha observado un hundimiento de la calzada y pérdida del paquete del firme, además de un fuerte escalón lateral y la formación de grandes grietas que dificultan la seguridad vial de este tramo.