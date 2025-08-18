El Consorcio de Transporte sigue la senda de crecimiento de 2024 y sube un 3,3% entre enero y junio Roza el millón de viajeros durante el primer semestre de 2025

C. C. JAÉN Lunes, 18 de agosto 2025, 14:45 Comenta Compartir

El transporte público metropolitano de Jaén sigue en crecimiento y cerró el primer semestre de 2025 próximo al millón de viajeros (930.002). El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén experimentó entre enero y junio un crecimiento del 3,3%, manteniendo así la tendencia al alza reflejada el ejercicio pasado, donde se alcanzaron cifras récord de demanda.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, señala en una nota de prensa que el transporte público metropolitano «sigue haciendo historia con cifras nunca alcanzadas que nos indican que el Gobierno andaluz va en la buena dirección en sus políticas de movilidad». «Nuestro principal objetivo es que cada día sean más los andaluces que usen el transporte público y dejen el vehículo privado», manifesta la consejera, que asegura que este aumento de viajeros responde, «a que se ha recuperado la confianza del usuario, con mejores servicios y medidas para incentivar el uso del transporte público, como las bonificaciones a través de la tarjeta verde y la tarjeta joven del Consorcio».

Uso de tarjetas

El aumento de usuarios se concentra en el uso de la tarjeta del Consorcio en el autobús urbano con 221.284 viajes y una subida del 40,05%. Por su parte, el autobús interurbano registra 708.718 viajes, con 33.374 viajeros menos. El número de tarjetas del Consorcio sigue en crecimiento, con 84.235 operativas, es decir, 10.077 más que en junio de 2024 (+13,4%).

Los números alcanzados forman parte de las medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz para el fomento del transporte público, que esperan que vayan a más con la reciente aprobación, a mitad de julio, del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, que definirá la estrategia de movilidad de los próximos años. El plan tiene como principal objetivo reducir las emisiones contaminantes generadas por el tráfico en un 23,4%, mediante un aumento del uso del transporte público (+2,1%) y de los desplazamientos a pie o en bicicleta (+2,6%).