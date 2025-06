El Condado reivindica sus cinco pantanos y pide agua para regadío y un plan hidrológico

La comarca de El Condado ha decidido levantar la voz por el futuro de sus pueblos y luchar por el agua de sus campos y ... cultivos de olivar. Con Arquillos, y su alcalde Miguel Ángel Manrique por bandera, desde los municipios de El Condado se ha elaborado un manifiesto en el que se expresa lo siguiente de forma textual: «En nombre de los vecinos y vecinas de la comarca del Condado alzamos la voz para solicitar con firmeza y respeto lo que consideramos un derecho básico, el acceso al agua. No pedimos privilegios, pedimos equidad. Nuestra tierra, antaño fértil, solidaria, generosa con las campiñas del Guadalquivir, hoy se ve postrada, afectada por decisiones que históricamente han repartido el agua sin tener en cuenta nuestras necesidades».

El texto aclara que disponen de cinco pantanos, cinco embalses que alimentan otras zonas mientras las nuestras se secan. Durante décadas, nuestros padres y abuelos permitieron, de forma solidaria, que esas aguas fluyeran río abajo para dar vida a cultivos entonces necesarios, cuando nuestro olivar de secano todavía era productivo y rentable. Pero los tiempos han cambiado. El campo ha cambiado. El clima ha cambiado.

«Hoy esa misma agua, que antaño regaba girasol, algodón o maíz, se utiliza para sostener un modelo de olivar superintensivo que compite directamente con nuestro olivar tradicional. No hablamos de rechazo a otros cultivos, sino de la necesidad de garantizar las mismas oportunidades para una comarca que, sin agua, no puede ser viable ni competitiva. No hablamos solo de agricultura. Hablamos de cohesión territorial, de justicia interterritorial, de corregir un desequilibrio que amenaza con condenar a nuestros pueblos al abandono. El futuro de nuestra comarca está en juego. Mientras el agua se reparte, pedimos ser parte justa y equilibrada de ese reparto».

El manifiesto, que según expresa Miguel Ángel Manrique está recorriendo toda la comarca por ayuntamientos, cooperativas, agricultores y ciudadanía en general, recogida de firmas incluidas, se va a llevar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para «solicitar respetuosamente la concesión de agua para regadío destinada a la comarca de El Condado; la elaboración urgente de un Plan Hidrológico específico para la comarca, que contemple nuestras particularidades territoriales, agrícolas y sociales; el reconocimiento del desequilibrio hídrico que sufrimos desde hace décadas y la implementación de medidas compensatorias inmediatas».

Manrique aduce que este manifiesto «representa la voz de quienes aún creemos en el campo, en el trabajo digno y en el derecho a vivir de nuestra tierra. Confiamos en la sensibilidad y responsabilidad de las administraciones públicas para comprender esta situación y trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones justas y sostenibles. No pedimos más. Tampoco menos. Solo pedimos las mismas reglas del juego. Las mismas condiciones. Las mismas oportunidades. Porque el agua es vida, y sin ella no hay ni presente ni futuro para El Condado».

Agua y futuro

La necesidad, dependencia y preocupación por el agua en los pueblos de la comarca meridional de Sierra Morena es tal que el próximo jueves 3 de julio el salón de actos San Antonio Abad de Arquillos va acoger las jornadas 'Agua y futuro en El Condado'. En ellas intervendrán Ricardo Marín, director técnico de CREA Andalucía; Francisco Elvira, secretario de organización provincial de COAG; Vicente Oya, abogado especialista en Derecho Hidráulico; Eduardo Díaz, vicepresidente del CREA Andalucía, y José Alberto Olivares, ingeniero experto en el olivar.