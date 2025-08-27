Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita a las obras en la carretera JA-3413 que une Mengíbar y Cazalilla. IDEAL
Diputación de Jaén

Comienzan las obras para mejorar el firme y el drenaje de la vía que une Mengíbar con Cazalilla

Afecta a 3,8 kilómetros de carretera en los que se invertirán 1,33 millones de euros

C. C.

JAÉN

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:44

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, visitó este miércoles las obras de adecuación que acaba de iniciar la Diputación de Jaén en la carretera JA-3413, que une los municipios de Mengíbar y Cazalilla y que cuentan con un presupuesto superior a 1,33 millones de euros. En este acto, en el que estuvo acompañado por el alcalde de Mengíbar, Juan Bravo, y varios concejales del municipio de Cazalilla, José Luis Agea incidió en que con esta intervención se va a mejorar «esta vía de comunicación tan importante y de tanto tránsito, cuya titular es la Diputación Provincial».

La actuación, como explicó el diputado, «consiste en reforzar el firme de esa vía, en mejorar el drenaje y también la señalización en los siguientes 3,8 kilómetros desde Mengíbar», y con su ejecución «respondemos a una reivindicación de los dos alcaldes cuyos municipios conecta esta carretera». Pero, sobre todo, «responde a las necesidades de mejora de seguridad de esta vía, porque el objetivo de la Diputación es lograr unas carreteras dignas para todos los usuarios, en este caso una vía transitada por donde pueden acceder a la localidad de Mengíbar, también a la autovía y a diversos municipios de esta zona», subrayó Agea.

Tramo que se mejora

Para acometer estas obras, la Administración provincial aprobó «un presupuesto muy importante, de 1,33 millones de euros», aunque esta intervención, como avanzó el diputado de Infraestructuras Municipales, «se va a ver complementada con otra que está ya en proceso de licitación, por valor de 400.000 euros, que nos permitirá realizar una mejora de los 2,1 kilómetros siguientes para tener así totalmente arreglada esta vía».

Con actuaciones como esta, José Luis Agea consideró que «mejoramos las comunicaciones, algo que es sinónimo de oportunidades». En este sentido, el diputado apostilló que «mejorar estas comunicaciones también supone mejorar la tranquilidad y la seguridad de los que pasan por esas carreteras», y concluyó señalando no me cabe duda de que mejorar las comunicaciones es apostar por nuestros pueblos, por su futuro y por el progreso de los municipios más pequeños de la provincia de Jaén».

