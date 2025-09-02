Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inicio de las obras. Diputación

Comienzan las obras para mejorar el estado de la JV-6022 en Castellar

Consiste en una poda de arbolado, la limpieza de cunetas y la realización de un bacheo

E. L.

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:13

La Diputación de Jaén acaba de iniciar los trabajos para mejorar el estado de la carretera JV-6022, que se encuentra en el término municipal de Castellar.

«Tiene un eminente interés agrícola y de ahí esa preocupación, esa disposición de la Diputación a intervenir, a mejorar, a tener en óptimas condiciones estas carreteras por donde multitud de agricultores pasan a diario para acceder a sus fincas», ha explicado este martes en una nota el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

Las obras previstas consisten «en una poda de arbolado, la limpieza de cunetas y la realización de un bacheo importante de esta carretera». De esta forma, se reparará el pavimento y la superficie de la calzada y se mejorará la seguridad vial.

Agea ha explicado que esta intervención se enmarca en el Plan de Conservación y Mantenimiento de Carreteras, en el que la Diputación va «a gastar 4,6 millones de euros en toda la red provincial en el año 2025».

«Mostrando así, una vez más, nuestro compromiso con el mundo agrícola, nuestro apoyo más absoluto a los agricultores, para que puedan tener unas vías de interés agrario de acceso a sus parcelas en un estado óptimo», ha destacado.

En este caso, en Castellar, donde ya se han «hecho algunas actuaciones en los encauzamientos de esta carretera para que no se inunde cuando llueve mucho». Y donde se ejecutarán «durante los próximos días actuaciones con una inversión en su conservación y mantenimiento de más de 57.000 euros».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La plaza del Camping será objeto de una gran reforma
  2. 2 SEGURIDAD EN LA PLANTA DE BIOGAS
  3. 3

    Presagios de naufragio en el Granada
  4. 4 La Guardia Civil detiene a dos vecinos de Siles por presunta caza furtiva
  5. 5 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  6. 6 La Junta defiende el «alto nivel de exigencia» para los proyectos de plantas de biometano
  7. 7 Las nóminas de agosto provocan el primer choque entre PP y PSOE de la temporada
  8. 8 Sanz ve como «traición a Andalucía» la quita de deuda que beneficia a comunidades como Cataluña
  9. 9

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  10. 10

    Comienzan los preparativos para la protesta en defensa de la UJA el próximo 8 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienzan las obras para mejorar el estado de la JV-6022 en Castellar

Comienzan las obras para mejorar el estado de la JV-6022 en Castellar