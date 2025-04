Concentración esta tarde en Cazorla contra el traslado del centro de salud

José Luis González Cazorla Martes, 1 de abril 2025, 17:28 Comenta Compartir

La visita este lunes de la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Elena González, al centro de salud de Cazorla, en la que estuvo acompañada por el alcalde, José Luis Olivares, y otros representantes municipales, tuvo como colofón la noticia que ha escandalizado a la ciudadanía cazorleña: el inminente traslado de la atención primaria de este municipio al hospital comarcal y el cierre sine die del centro de salud.

Semejante decisión se basa en los daños ocasionados por las últimas lluvias registradas, que según han comunicado desde la consejería «han afectado a cornisas, tejado, pavimento y azulejos de baños, que se han desprendido debido a las filtraciones de agua ocasionadas». Aunque hay que recordar que las lluvias de marzo en Cazorla han dejado una modesta cantidad de 160 litros en su casco urbano a lo largo de los 31 días de este mes, cantidad muy alejada de las recogidas en otros puntos de Andalucía.

Como era de esperar, el anuncio ha caído como una bomba en la opinión pública cazorleña, que rápidamente se ha movilizado a través de grupos de mensajería instantánea y redes sociales. De tal modo que el propio José Luis Olivares ha tomado el testigo y ha convocado para esta misma tarde de martes una concentración en el patio del Ayuntamiento, en la que se leerá un manifiesto contra las intenciones de la Junta de Andalucía.

Tendrá lugar a las 19:30 horas y se espera una participación multitudinaria, dado el gran enfado de los cazorleños y las cazorleñas. Además del resto de los más de 20.000 habitantes de otros municipios de la comarca de la Sierra de Cazorla, que ven como lo que era algo parecido a un hospital comarcal, después de tantas vicisitudes, pasará a ser poco más que el centro de salud de Cazorla.

«Atropello»

Olivares ha tomado esta determinación por lo que él considera «un atropello contra los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, referente del turismo interior de Andalucía y, por qué no decirlo, también de España; que no merecen el ninguneo al que están siendo sometidos desde la Junta con algo tan sensible como es la salud pública en su atención primaria». Razón por la cual exige «que se proceda inmediatamente a la reforma integral de nuestro centro de salud, con un proyecto serio y sometido a rigurosos plazos de ejecución, para que sea creíble»: «Cazorla no permanecerá de brazos cruzados ante esta tropelía», asegura.

El alcalde explica en declaraciones a Europa Press que lo que más le sorprende es cómo el Gobierno andaluz toma una «decisión unilateral» sin contar con la Administración local y «decide alejar servicios tan esenciales para la población, como es la Atención Primaria, y sacarla fuera de un casco urbano».

Y más, según añade, cuando «siempre ha estado» la lealtad institucional y «la predisposición del Consistorio de sentarse en una mesa y haber analizado posibilidades de buscar algún espacio dentro del municipio» para albergar el centro de salud mientras se ejecutan las obras.

Al hilo y tras considerar que «no hay proyecto ni tenían pensado hacerlo, porque su decisión estaba tomada hace dos años», cuando ya se planteó ese traslado, el regidor destaca que «las puertas del Ayuntamiento están abiertas» para analizar la situación y buscar la mejor solución para la ciudadanía.