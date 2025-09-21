Cinco municipios de Jaén han cambiado de alcalde en lo que va de mandato El primero fue la capital y a continuación Rus, Fuerte del Rey, Huesa y Lahiguera

Cinco municipios de la provincia de Jaén han cambiado de alcalde cuando ya se ha sobrepasado el ecuador del presente mandato. El primero fue la capital jienense, le siguió Rus, Fuerte del Rey y Huesa. El último cambio ha sido en LaHiguera, donde ha prosperado una moción de censura presentada por el PSOE junto a dos exconcejales de IU.

En el caso de Rus fue por un acuerdo de alternancia en el gobierno. En Jaén capital el relevo fue debido a una moción de censura, mientras que en Fuerte del Rey tienen una nueva alcaldesa después de que el primer edil anunciara su dimisión esgrimiendo motivos personales, al igual que ha pasado en Huesa.

La sorpresa llegó con la capital jienense en un viernes, 13. Fue ese día de diciembre de 2024 cuando Jaén Merece Más hizo público que rompía su acuerdo de gobierno con el PP, al tiempo que anunciaba una moción de censura con el PSOE para desbancar a los 'populares' de la Alcaldía.

Se conocía así que ambas formaciones habían suscrito un acuerdo rubricado con la bendición del PSOE federal y con el visto bueno de Jaén Merece Más (JM+), partido provincial que gobierna en coalición con el PP en otros tres municipios de la provincia de Jaén como son Santisteban del Puerto, Santiago-Pontones y Baeza.

Mientras que en la capital el acuerdo de coalición entre PP y JM+ saltaba por los aires, en estos tres municipios ha seguido adelante sin que se haya producido ningún cambio.

De esta forma, los 'populares' perdían la hegemonía que hasta entonces mantenían en todas las capitales andaluzas. El 2 de enero Julio Millán (PSOE) se estrenó como alcalde en el presente mandato tras un pleno donde la moción de censura salió adelante con los tres votos de los ediles de Jaén Merece Más, los mismos votos que a comienzo del mandato fueron para investir alcalde a Agustín González.

Relevo

El siguiente cambio llegaría el 11 de enero de este año cuando el Ayuntamiento de Rus celebró un pleno para formalizar el relevo en la Alcaldía en virtud del pacto de gobierno que Ciudadanos (CS), PP y Mi Rus alcanzaron tras las elecciones de 2023, cuando el PSOE fue la lista más votada.

Rocío Beltrán (PP) es desde entonces la nueva regidora en sustitución de Juan Antonio Palomares (CS), que señaló que habían sido una «labor intensa» y fructífera en la primera parte del mandato. «Han sido 18 meses muy intensos, muy bonitos y lo volvería a hacer una y diez veces más. Estoy súper contento, orgulloso de mí y de mi pueblo, de mis ciudadanos y, por supuesto, de todos mis compañeros en el Ayuntamiento», afirmó tras el relevo.

Por otro lado, el pasado 5 de abril, Paqui Peinado (PSOE) se convirtió en la primera mujer alcaldesa de Fuerte del Rey en sustitución de Antonio Montoro (PSOE), que renunció por motivos personales a la Alcaldía y a su acta de concejal.

También dejó la alcaldía argumentando «motivos personales y familiares» el que fuera alcalde de Huesa, Ángel Padilla (PSOE). De esta forma, el 4 de junio, Isabel Martínez (PSOE) se estrenaba como alcaldesa.

El último cambio se ha dado en LaHiguera donde el pasado 16 de septiembre, Inmaculada Morales (PSOE) fue elegida alcaldesa en sustitución de Francisca Paula Calero (IU). Lo hacía a través de una moción de censura que fue presentada por el PSOE con el apoyo de dos exconcejales de IU. En este caso el PSOE de Andalucía ha solicitado la expulsión de sus concejales «por incumplir el Pacto Antitransfuguismo».

Cambios programados

Por el momento, son los cambios que se han producido en el presente mandato en lo que respecta a la Alcaldía. Al margen de las sorpresas que puedan seguir dándose ya se esperan otros dos cambios más porque así se cerró en los acuerdos de gobierno tras las elecciones de mayo de 2023.

Uno de ellos es en Villatorres donde PSOE y PP acordaron unir sus votos para acabar con 12 años de gobierno de IU. De esta forma, las dos fuerzas, teniendo en cuenta el resultado electoral, acordaron que el PSOE gobernaría dos años y cinco meses, para seguidamente dar paso al PP, que ostenterá la Alcaldía durante un años y cinco meses.

En el caso de Villatorres, el acuerdo recoge que el equipo de gobierno seguirá siendo el mismo, sólo habrá cambio de alcalde y teniente de alcalde.

También en línea con los acuerdos postelectorales, y si no hay sorpresas de última hora, habrá cambio en Jódar donde PP e IU se aliaron para desbancar al PSOE. Los dos votos del PP dieron el bastón de la Alcaldía a Juana Cazorla (IU), lo que dejó sin opción al socialista Enrique Yerves, el candidato más votado el 28M. En este caso, el PP accederá a la Alcaldía de Jódar en el último año del mandato.