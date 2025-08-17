Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ambulancia del 061, en una imagen de archivo. Ideal

Cinco heridos en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Cazorla

Un varón de unos 45 años ha sido evacuado en el helicóptero a Jaén

E. P.

Cazorla

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:35

Cinco personas han resultado heridas este domingo en un accidente de tráfico registrado este mediodía en Cazorla, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El siniestro vial ha tenido lugar sobre las 13:00 horas en el kilómetro 30 de la A-319 momento en el que el 112 ha sido alertado de una colisión entre dos vehículos en la que varias personas habían resultado heridas. El 112 ha activado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a mantenimiento de la vía.

Hasta el lugar se han movilizado un helicóptero sanitario y dos ambulancias con equipo médico. En el accidente han resultado heridas cinco personas, una de las cuales (varón de unos 45 años) ha sido evacuado en el helicóptero a Jaén. El resto de los heridos han sido trasladados al Chare de Cazorla y al centro de salud de Coto Ríos. La circulación en la A-319 se ha visto condicionada por el siniestro, según ha informado la Policía Local.

