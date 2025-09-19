Cientos de niños de la provincia de Jaén no pueden ir al colegio por falta de autobuses El PSOE critica la falta de previsión y la Junta afirma que se ha dado respusta a 8 de las 15 rutas afectadas

E. L. Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:09 Comenta Compartir

El PSOE de Jaén ha acusado a la Junta de Andalucía de no prever la falta de transporte escolar «y dejar que explote en el inicio de curso», más de 500 estudiantes afectados en una decena de municipios de la provincia.

Así lo ha indicado este viernes la vicesecretaria general del partido, Yolanda Caballero, quien ha lamentado que la Administración autonómica no ha estado pendiente de los procedimientos de licitación del citado servicio.

«Todo es una absoluta improvisación por parte de la Junta en lo que debería ser un derecho básico, imprescindible y fundamental», ha afirmado durante una concentración a las puertas de Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

En este sentido, la dirigente socialista ha explicado que han participado en la protesta «reivindicando lo impensable», como es encontrarse «sin transporte escolar», según ha informado el PSOE.

En el caso de Alcaudete, de donde Caballero es alcaldesa, hay 51 niños y niñas afectados en Noguerones y La Bobadilla. «Hay algunos que no pueden ir al instituto. La inmensa mayoría se está organizando. Pero claro, con un grandísimo esfuerzo de las familias. Exigimos que esta situación sea coyuntural y que en unos días tengamos restablecido el servicio», ha subrayado.

Al respecto, ha señalado lo que supone «que alumnado de pueblos del medio rural estén sin ir al instituto» y ha defendido que «hay que priorizar lo público». En este punto, ha denunciado que, en el caso de la Junta, «llueve sobre mojado» y ha recordado lo ocurrido con los comedores escolares en cursos anteriores, servicio que también dejó de prestarse en medio centenar de colegios.

Por su parte, el alcalde de Noalejo, Antonio Morales, ha considerado que el delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, «es el más indolente de la historia», puesto que «ha tenido una falta de previsión durante el verano». «No sé si ha estado tumbado a la bartola y no ha visto venir esto», ha apostillado.

Además de Noalejo y Cárcheles, hay otros municipios afectados como Bélmez, Cambil, Arbuniel, Porcuna o Higuera de Calatrava. «No es casual que la licitación esté desierta. Es una falta de ética y de compromiso con la educación», ha asegurado.

De su lado, la alcaldesa de Escañuela, Ana Fernández, ha avanzado que se niegan «completamente» a aceptar la propuesta de la Junta de que el alumnado dé clases telemáticas.

«No lo vamos a asumir. Los alumnos tienen que ir al centro a recibir la educación que se merecen. No puede ser que tengan que quedarse en casa porque la Junta no les pone el transporte. Es una situación indignante fruto de la falta de previsión y de la incapacidad para reaccionar de la Junta», ha zanjado.

Recuperados

Por su parte, la Junta, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación ha dado respuesta al parón de transporte de 8 de las 15 rutas afectadas, siendo un total de 191 alumnos y alumnas de los 3.800 estudiantes de la provincia «después de que la empresa que las cubría rechazara continuar con el servicio», indican.

Concretamente, se han recuperado los servicios de Jaén capital, Campillo de Arenas, Vilches, Alcaudete y La Carolina, en centros educativos de Infantil, Primaria e Institutos de Enseñanza Secundaria. Han sido las empresas Transportes Romero, Contreras, y Autocares Bibiano las que se han hecho cargo de la prestación del servicio.

Los centros educativos de destino que verán el servicio restablecido el próximo lunes, 22 de septiembre, son: el IES Salvador Serrano de Alcaudete; el CEIP Alfredo Cazabán, el CEIP Jesús y María, el IES Jabalcuz y el IES El Valle, de Jaén; el IES Puerta de Arenas, de Campillo de Arenas; el IES Abula y el CEIP Nuestra Señora del Castillo de Vilches; y los IES Martín Halaja, Juan Pérez Creus y Pablo Olavide de La Carolina.

El delegado territorial ha informado que «se está trabajando intensamente para que en los próximos días la situación quede resuelta en su totalidad y todas las rutas vuelvan a funcionar con normalidad». «Se trata», como ha explicado, «de una problemática puntual ocurrida solo en la provincia de Jaén».