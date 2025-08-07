El ciclo Paseos a la Luz de las Velas invita a redescubrir los castillos de Jaén Aquellas personas que quieran conocer con mayor detalle este patrimonio histórico de la arquitectura defensiva de Jaén podrán realizar una visita guiada

El conjunto fortificado de Arjona abrirá el 9 de agosto el ciclo Paseos a la Luz de las Velas, una iniciativa enmarcada en la programación 'Noches de Luz en los Castillos de Jaén' que promueve la Diputación de Jaén para recorrer los castillos de la provincia en las noches de verano. Se trata de paseos nocturnos gratuitos que estarán ambientados por la música de Mas Trío, formación integrada por Juan Masana al contrabajo, Sergio Albacete a los vientos y Jesús Santiago a la percusión. Además, aquellas personas que quieran conocer con mayor detalle este patrimonio histórico de la arquitectura defensiva de la provincia podrán realizar una visita guiada previa inscripción.

«Con este ciclo ofrecemos una experiencia distinta para conocer la ruta Castillos y Batallas del Reino de Jaén, un agradable paseo veraniego por enclaves únicos amenizados con música en directo, con el que pretendemos atraer a visitantes y vecinos, para que redescubran la historia de su propio municipio», señaló el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, que apuntó que este programa se lleva a cabo en el marco del convenio con Turismo Andaluz.

Tras Arjona, los Paseos a la Luz de las Velas continuarán el próximo 15 de agosto en las murallas y la torre de Boabdil, en Porcuna; y el 17 de agosto en el castillo de Villardompardo. Posteriormente, el 22 de agosto, será iluminado con velas el castillo del Trovador Macías, en Arjonilla; mientras que el 24 de agosto se hará lo propio en las murallas de Andújar.

Este ciclo continuará el 29 de agosto en el castillo de La Yedra, de Cazorla, y en el mes de septiembre tendrá como enclaves el castillo de Vilches, el día 5; el castillo de la Villa y de la Peña de Martos, el 13 de septiembre; y el castillo de La Guardia de Jaén, donde finalizará esta programación el 14 de septiembre.

Los paseos comenzarán a las 22.00 horas para las visitas guiadas, mientras que las visitas libres se iniciarán a las 22.30 horas y se alargarán hasta la media noche. Esta iniciativa forma parte de la sexta edición del programa Noches de Luz en los Castillos de Jaén, que arrancó el pasado 19 de julio y que hasta el 14 de septiembre ofrece actividades gratuitas en una veintena de castillos de la provincia.

Dentro de este programa se lleva a cabo Luminare, un espectáculo de luz y música, que comienza el 8 de agosto en la fortaleza de La Iruela donde participarán los artistas Delaschuches, Doctor Fli y Ballester. Posteriormente, el 16 de agosto, será en el Castillo de Lopera donde actúen los músicos Cristian Varela, Álvaro Sánchez y Flippin. Pondrán el broche al espectáculo Luminare los DJs Fernnanda Martins, Andrea León y Krenon, el 29 de agosto en la fortaleza de Sabiote. Las inscripciones se realizan a través de la página web www.luminarejaen.es