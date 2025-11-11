Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita del diputado Javier Perales a Chiclana de Segura. Ideal

El Centro de Innovación Territorial amplía su zona de acción al Condado

El objetivo es desarrollar iniciativas y proyectos de emprendimiento para hacer frente al reto demográfico en los ocho municipios de la comarca

C. C.

Jaén

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

El Centro de Innovación Territorial (CIT) de la provincia de Jaén ha ampliado su campo de acción a la comarca de El Condado para desarrollar ... iniciativas y proyectos de emprendimiento con los que hacer frente al reto demográfico en los ocho municipios de esta zona de la provincia. De esta forma, se cubrirá la comarca de la Sierra de Segura, con 13 municipios, y la de El Condado, con otros ocho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento firma acuerdos con colectivos sociales, sanitarios, de mayores y con el taxi adaptado
  2. 2

    El Covirán Granada se pone el traje de superviviente
  3. 3 El Granada Sound confirma sus primeros artistas a dos días de iniciar la venta de entradas
  4. 4 La Alpujarra se queda sin burros
  5. 5 Una vez más
  6. 6 IU-Podemos ve poco compromiso de la Junta con la ciudad
  7. 7 Así hemos narrado la remontada de Alcaraz ante Fritz
  8. 8 Los calendarios de Franco llegan a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén
  9. 9 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  10. 10 El equipo Eco-Jándula aspira a romper registros en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Centro de Innovación Territorial amplía su zona de acción al Condado

El Centro de Innovación Territorial amplía su zona de acción al Condado