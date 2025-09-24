Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión en CC OO para abordar la situación del centro pealeño. IDEAL
Déficit en educación

CCOO tacha de «indignante» la situación del colegio de Peal de Becerro y urge a la Junta a ejecutar las obras

Las obras de actuación del CEIP Antonio Machado están contempladas en el marco comunitario de fondos europeos que finaliza en 2027

C. C.

JAEN

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:42

El sindicato CCOO tachad de «indignante» la situación del CEIP Antonio Machado, en Peal de Becerro y urge a la Junta de Andalucía a ejecutar la obras «de forma inmediata» y que están comprometidas desde hace cinco años.

La secretaria general de CCOO de Jaén, Silvia de la Torre, junto a la secretaria general de Enseñanza de CCOO Jaén, Begoña López y la secretaria de Salud Laboral de CCOO Jaén, Manuela Barajas, mantuvieron este miercoles una reunión con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, y la AMPA debido a «la alarmante situación» del colegio.

CCOO ya denunció esta situación en el mes de febrero pero desde el Gobierno andaluz «no se ha hecho absolutamente nada. De la Torre señala que en 2020 la Junta anunció la construcción de un nuevo edificio con un presupuesto de 1,3 millones, que venía a reemplazar al que clausurado y que permitiría acabar con »la precariedad y las malas condiciones existentes«.

Sin novedades

Cinco años después del anuncio «siguen sin hacer absolutamente nada, lo que viene a demostrar una vez más la desidia que el gobierno autonómico muestra hacia la educación pública de calidad». De la Torre incide en que las obras de actuación del CEIP Antonio Machado están contempladas en el marco comunitario de fondos europeos y su fecha de finalización está supeditada a 2027.

«No sólo se demuestra la falta de interés, sino que además hay un ejercicio de falta de transparencia con la información, que ha llevado a trasladar el caso al Defensor del Pueblo Andaluz», dice De la Torre.

En la reunión las familias afectadas informaron de la puesta en marcha de nuevas acciones de protesta que CCOO se compromete a apoyar.

