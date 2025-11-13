Cazorla vuelve a defender en Sevilla su centro de salud

Los vecinos de Cazorla no cejan en su empeño de que el centro de salud regrese al casco urbano y este jueves han vuelto a ... exponer sus reivindicaciones en una protesta convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad y la Educación en la Comarca de Cazorla a las puertas del Parlamento andaluz, en Sevilla, coincidiendo con la celebración del pleno. Todo ello bajo el lema 'Cazorla no se rinde', como también trasladaron en la manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado 9 de noviembre en la capital jienense.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que Cazorla «va a tener un nuevo centro de salud en el casco histórico» y «está en los presupuestos». Así lo ha indicado en respuesta a la pregunta que el PSOE ha formulado en pleno del Parlamento andaluz sobre la vuelta de la Atención Primaria al casco urbano del municipio, ya que, desde el pasado abril, se presta en dependencias del Hospital de Alta Resolución (HARE).

En su intervención, el consejero de Sanidad ha defendido la voluntad de la Junta de dar respuesta: «El que no se rinde es este gobierno, que trabaja por Cazorla, por toda la comarca y que busca permanentemente alternativas», ha afirmado, no sin apelar a un diálogo «productivo».

Igualmente, ha considerado que «se acabó la polémica» y la «demagogia» en este asunto en tanto «Cazorla va a tener un nuevo centro de salud en el casco histórico» y «está en los presupuestos».

«En unos días, con el presupuesto que tenemos y la voluntad de este Gobierno, estamos trabajando con el Ayuntamiento para facilitar los terrenos convenientes para ese edificio. Y ese edificio será nuevo, en las mejores condiciones, como se merecen los vecinos de Cazorla», ha declarado.

Escuchar a los vecinos

Por su parte, el parlamentario del PSOE de Jaén Víctor Torres ha hecho hincapié en que «Cazorla no se rinde» y ha pedido a Sanz que escuche a los alcaldes de la comarca y a la plataforma «porque los vecinos llevan esperando nueve meses para tener una respuesta y tener una solución que no llega».

Tras lamentar que la clausura del anterior centro de salud se produjo «sin aviso», ha añadido que la Consejería pidió «que le dieran unos terrenos» y «ninguno de los terrenos que le ha ofrecido el Ayuntamiento le ha venido bien».

«Y ahora dice que tienen ustedes presupuesto... ¿Para qué? ¿Para redactar qué proyectos? ¿Dónde? ¿En qué condiciones?», ha preguntado el parlamentario del PSOE jienense, quien ha demandado «transparencia» y voluntad de arreglar la situación.