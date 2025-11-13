Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Protesta de vecinos de Cazorla ante la puerta del Parlamento de Andalucía. Francisco J. Olmo / Europa Press

Cazorla vuelve a defender en Sevilla su centro de salud

La Junta asegura que lo tendrá en el casco histórico y que «está en los presupuestos», mientras que el PSOE le acusa de «burlarse» de los vecinos

A. Cubillo

Jaén

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

Los vecinos de Cazorla no cejan en su empeño de que el centro de salud regrese al casco urbano y este jueves han vuelto a ... exponer sus reivindicaciones en una protesta convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad y la Educación en la Comarca de Cazorla a las puertas del Parlamento andaluz, en Sevilla, coincidiendo con la celebración del pleno. Todo ello bajo el lema 'Cazorla no se rinde', como también trasladaron en la manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado 9 de noviembre en la capital jienense.

