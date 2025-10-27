Cazorla suma el Centro de Interpretación del Adelantamiento a sus recursos turísticos El municipio renueva también la oficina de turismo y ambas actuaciones han contado con fondos europeos

Ascensión Cubillo Jaén Lunes, 27 de octubre 2025, 17:28 Comenta Compartir

Cazorla ha inaugurado la oficina de turismo tras su remodelación y el nuevo Centro de Interpretación del Adelantamiento, dos proyectos que han supuesto una inversión superior a los 325.000 euros y que han sido sufragados a través del Plan de Sostenibilidad Turística de esta localidad, gestionado por el Consistorio cazorleño y financiado con fondos Next Generation EU.

La remodelación de la oficina de turismo, que se ubica en las dependencias de las ruinas de Santa María, ha contado con una inversión de 65.452 euros. El proyecto lo ha ejecutado la empresa Innovasur y ha implicado la mejora tecnológica y de accesibilidad mediante la instalación de contenidos interactivos, nuevos proyectores o sistemas de audio, así como de nuevo mobiliario e iluminación, entre otros elementos.

El nuevo Centro de Interpretación del Adelantamiento, por su parte, se ha llevado a cabo en el marco de un proyecto dirigido a la digitalización de la interpretación del patrimonio histórico de Cazorla. Con una inversión de 259.697 euros, se ha creado un espacio museográfico moderno e interactivo en torno a la historia del Adelantamiento de Cazorla y su relevancia en el contexto histórico andaluz.

Este nuevo equipamiento ofrece al visitante una experiencia inmersiva con recursos audiovisuales, escenografía interpretativa y contenidos históricos elaborados por especialistas.

A la inauguración asistieron el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

Ampliar La oficina de turismo se encuentra en las ruinas de Santa María. Ideal

Reyes puso de relieve la labor que ha realizado el Ayuntamiento de Cazorla tanto de cara a la captación de fondos europeos como en cuanto a la mejora de la oferta turística de la localidad, como lo pone de manifiesto la apertura de estos espacios.

«Cazorla se sigue adaptando a las nuevas necesidades turísticas y a la demanda del mercado, especialmente apostando por la calidad», señaló Reyes, quien destacó que ambas infraestructuras suponen «el aprovechamiento de los fondos europeos» lo que muestra no sólo «la capacidad del alcalde por presentar un proyecto a estas convocatorias», sino también que «tiene clara la hoja de ruta de hacia dónde tiene que ir un municipio como Cazorla desde el punto de vista turístico».

«El ayuntamiento está haciendo lo que tiene que hacer, mejorando la oferta turística, y lo que hace falta es que el Gobierno de Andalucía cumpla con sus obligaciones que son los servicios públicos de calidad, entre ellos, todos los relativos a la sanidad pública», remarcó. En la inauguración, varios vecinos portaron pancartas en defensa del centro de salud en el casco urbano.

Tradición y futuro

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, incidió en que el Gobierno continúa apostando por proyectos que unen tradición y futuro, impulsando un modelo de turismo «sostenible, accesible y digital».

«El Gobierno de España está comprometido con el desarrollo de un turismo que no solo genere empleo, sino que también proteja el patrimonio y promueva la cohesión territorial», dijo el subdelegado, quien felicitó al Ayuntamiento de Cazorla por su capacidad de gestión y por hacer de este proyecto un ejemplo de cooperación institucional y eficiencia en el uso de fondos europeos.

A juicio del alcalde, José Luis Olivares, estos fondos suponen una «oportunidad histórica» para el municipio porque permiten seguir avanzando hacia un modelo de turismo «más sostenible, competitivo y respetuoso» con el entorno natural y patrimonial.

Así, aseguró que la puesta en marcha del Centro de Interpretación del Adelantamiento y la renovación de la oficina de turismo son «un paso más en la estrategia de convertir a Cazorla en un destino de referencia en Andalucía, que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y calidad en la atención al visitante».

El regidor cazorleño agradeció el «compromiso del Gobierno de España y la colaboración institucional» que ha hecho posible que los fondos europeos lleguen a Cazorla para transformar su oferta turística y hacerla «más inclusiva, moderna y adaptada a los retos del futuro».

La ejecución de estas actuaciones se ha financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística de Cazorla, que gestiona el propio Ayuntamiento y que está dotado con 2,6 millones de euros sufragados con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.