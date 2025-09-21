Cazorla se manifestará de nuevo el 24 de septiembre por su centro de salud Convocada por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación de la comarca, partirá a las 19:30 horas desde la plaza de la Tejera

José Luis González Cazorla Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

La ciudadanía cazorleña no da su brazo a torcer. Los cientos de pancartas que salpican todo el casco urbano del municipio, y que conforman un reguero de tela blanca y tinta roja hasta el mismo hospital comarcal –hoy en parte reconvertido en centro de salud-, subrayan la indignación de este municipio con el traslado de su atención primaria de la calle Ximénez de Rada.

Así, tras la ferias y fiestas locales, la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación de la Comarca de Cazorla ha convocado una manifestación, que se prevé de nuevo multitudinaria y que se desarrollará a las 19:30 horas del 24 de septiembre desde la plaza de la Tejera hasta el centro de salud que, aun clausurado, siguen considerando como propio los cazorleños y las cazorleñas.

Desde la plataforma convocante aducen que las acciones reivindicatorias se intensificarán «después de más de cinco meses reclamando una solución para que la atención primaria en Cazorla vuelva a ser cercana y accesible para toda la población; y que deje de estar ocupando la mitad de un hospital en el que deberían estar pasando consulta los médicos especialistas, para descongestionar un hospital de distrito en Úbeda saturado, con unos profesionales estresados, agotados...».

Problemas que, aseguran, «provocan que, entre otras consecuencias, muchos vecinos y vecinas vayan caminando al médico por zonas sin urbanizar, y otros tantos estén ya cansados de pedir favores para que los lleven hasta allí o incluso se planteen no ir».

El arte cazorleño volverá a ser parte de esta manifestación, y si en la pasada concentración fue la Escuela de Baile de Elisa Musán la que se adhirió a la iniciativa, en esta cita serán la Agrupación Musical de Cazorla y el cantante Sergio Fábregas –que cantará el himno de Andalucía- quienes se unirán a sus vecinos y vecinas. Mostrando de este modo, una vez más, el carácter pacífico y popular de las reivindicaciones que han hecho propias una amplia mayoría de la ciudadanía de este municipio y de su comarca.

Marcha hasta Jaén

Además de la manifestación de este miércoles, la plataforma ciudadana ha previsto para el último fin de semana de octubre una marcha a pie desde Cazorla a Jaén. La distancia se cubrirá en varias etapas: Cazorla – Hornos de Peal (21 km); Hornos de Peal – Jódar (24 km); Jódar – Jimena (18 km); Jimena – Mancha Real (18 km); y Mancha Real – Jaén (23 km). Otra acción de protesta que a la que ya se ha adherido un gran número de vecinos y vecinas de todas las edades a pesar de la dureza del trayecto.

«Y no nos rendiremos –aseguran desde la plataforma- hasta que nuestra atención primaria sanitaria vuelva al casco urbano y Cazorla deje de ser el único pueblo de España con su centro de salud a 2,5 kilómetros».