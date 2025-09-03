Cazorla finaliza la modernización integral de su Oficina Municipal de Turismo Mejoras tecnológicas y más accesibilidad para los usuarios que visiten la localidad

El Ayuntamiento de Cazorla ha finalizado la modernización integral de su Oficina Municipal de Turismo, situada en las ruinas de la Iglesia de Santa María, con un proyecto de digitalización financiado al cien por cien por la Unión Europea a través de los fondos Next GenerationEU. La actuación, que ha contado con un presupuesto de 65.452,9 euros, ha sido ejecutada por la empresa Innovaciones Tecnológicas del Sur, S.L., tras un proceso de licitación pública.

La intervención ha supuesto la incorporación de un conjunto de mejoras tecnológicas y de accesibilidad que sitúan a la oficina como un referente en modernización de servicios turísticos. Entre ellas, destacan la instalación de un 'videowall' de gran formato para contenidos interactivos, tablets con aplicaciones turísticas, ordenadores de sobremesa y portátiles de última generación, sistemas de audio y videoconferencia, proyectores de alta calidad, además de equipamiento inclusivo como dos bucles magnéticos portátiles. Todo ello se complementa con mobiliario ergonómico y accesible, un mostrador adaptado para personas con movilidad reducida y una renovación del espacio con iluminación LED y pintura de calidad.

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha destacado que «este proyecto supone un paso decisivo en la transformación digital de nuestros servicios turísticos». En esta línea, ha detallado que «queremos que quienes nos visiten encuentren una oficina moderna, accesible y dotada de la mejor tecnología, que refleje el compromiso de Cazorla con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en la atención al visitante».

Asimismo, Olivares ha subrayado que «la digitalización no es solo una herramienta de modernización, sino una apuesta por la igualdad de oportunidades». Al hilo, ha indicado que «con la incorporación de sistemas accesibles para personas con discapacidad auditiva, reafirmamos nuestro compromiso de hacer de Cazorla un destino inclusivo, donde todos los visitantes puedan disfrutar plenamente de la riqueza cultural y natural de nuestro municipio».

Sostenibilidad

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Cazorla refuerza su apuesta por la digitalización y la mejora de la experiencia turística, consolidando al municipio como un destino de vanguardia en Andalucía y en España.

Este proyecto está enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Cazorla, que a su vez forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado con fondos europeos Next Generation y dotado con una inversión global de 2,6 millones de euros para la localidad.