Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Demostración de baile. Ideal

Catas, visitas guiadas y talleres para conocer lo que hay detrás del AOVE

La segunda jornada de la Fiesta del Primer Aceite en Martos viene cargada de actividades pensadas para todos los públicos

A. C.

Martos

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:20

Comenta

La segunda jornada de la XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén que se está celebrando este fin de semana en Martos ha girado en ... torno a las catas de aceite, visitas teatralizadas y talleres infantiles ligados a la cultura del aceite de oliva y el olivar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  2. 2 Las empleadas del servicio de ayuda a domicilio se rebelan en Andújar contra la precariedad
  3. 3

    Real Jaén contra Linares: el derbi que vuelve un lustro después
  4. 4 El Otoño Cofrade liga la cultura al mundo de la religión en la ciudad
  5. 5 «Destacada presencia» de la provincia de Jaén en la nueva dirección del PP-A
  6. 6 Un Renault 4CV, un Alpine A610 Evolution, maquetas o motores míticos de Fórmula 1: Una subasta insólita de Renault
  7. 7

    Protesta jienense en alto contra los «recortes» en la sanidad pública
  8. 8 Sábado soñado para Norris, con victoria en el sprint, pole y pifias de sus rivales
  9. 9 Un canto al sabor puro del olivar en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén
  10. 10 Condenado en Jaén a 600 euros de multa por pegar una patada a un gato callejero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Catas, visitas guiadas y talleres para conocer lo que hay detrás del AOVE

Catas, visitas guiadas y talleres para conocer lo que hay detrás del AOVE