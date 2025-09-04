Carboneros reclama el arreglo de las instalaciones del CEIP Los Álamos Como protesta, el Ayuntamiento jugará en la Lotería de Navidad el número igual a la cantidad que la Junta «está rechazando de la quita de la deuda que le ofrece el Gobierno de España»

El Ayuntamiento de Carboneros denuncia el estado de abandono en el que se encuentran la instalaciones que forman el Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Álamos de la localidad.

Tras la visita realizada el pasado año por representantes de este Ayuntamiento al Delegado de Educación en Jaén, Francisco José Solano, se recuerda que se le hizo entrega «de forma personal» de un documento redactado por el arquitecto municipal en el que se recogen las reformas necesarias que se debían acometer en las instalaciones del CEIP Los Álamos junto con un reportaje fotográfico.

A día de hoy, la respuesta por parte de la Junta de Andalucía «ha sido nula, excusándose por la falta de dinero para afrontar las obras de reparación del edificio y pista deportiva del colegio», según informan desde el Ayuntamiento.

De igual modo, a raíz de esta situación, desde el equipo de gobierno de Carboneros hace un llamamiento al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «para que acepte la quita de la deuda ofrecida por el Gobierno de España y demuestre por una vez que antepone los intereses de Andalucía por encima de intereses partidistas, con el único objetivo de confrontar con el actual Gobierno de España».

Lotería

Por este motivo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Carboneros decide jugar en el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 el número igual a la cantidad que la Junta «está rechazando de la quita de la deuda que le ofrece el Gobierno de España», que es el 18.791.

«Desde este Ayuntamiento se le mandará al presidente andaluz una participación de un euro, al igual que recibirán todos los vecinos empadronados en el municipio», afirman en una nota.