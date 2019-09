El cambio de frecuencias de la TDT llega el lunes a nueve municipios de Jaén Las comunidades de propietarios de los edificios donde se tengan que realizar adaptaciones deberán hacer los cambios para visualizar los canales en las nuevas frecuencias LAURA VELASCO Viernes, 27 septiembre 2019, 12:46

A partir del próximo lunes, 30 de septiembre, el cambio de frecuencias de televisión digital terrestre (TDT) llega a nueve municipios de la provincia de Jaén: Alcalá la Real, Alcaudete, Cabra del Santo Cristo, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, Huelma, Huesa y Santiago de Calatrava. Se suman a Jamilena y Martos, en los que las actuaciones de liberación del Segundo Dividendo Digital comenzaron el pasado 18 de septiembre.

Los nueve municipios de Jaén en los que el 30 de septiembre se inicia la emisión en simultáneo en las frecuencias nueva y antigua (simulcast), reciben la señal de televisión de las áreas geográficas de Granada Oeste (8) y de Granada Este (Huesa) en las que migrarán de tres a cinco frecuencias, lo que afectará a diferentes canales de televisión.

Por ello, las comunidades de propietarios de los edificios donde se tengan que realizar adaptaciones deberán, durante los próximos meses, hacer los cambios en sus sistemas de recepción de TDT para visualizar los canales en las nuevas frecuencias.

Durante el primer trimestre de 2020 se producirá el cambio de frecuencias en los 86 municipios jienenses restantes que reciben la señal de televisión del área geográfica de Jaén. En total, en la provincia de Jaén, 12.709 edificios, en los que residen 241.041 personas, tendrán que adaptar sus instalaciones durante el proceso del Segundo Dividendo Digital. Desde el pasado día 26 está abierto el plazo para que las comunidades de vecinos que asuman un coste como consecuencia del Segundo Dividendo Digital puedan reclamar una subvención económica.

Sin desaparición de canales

El proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital no conllevará la aparición ni desaparición de canales de televisión, que simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas públicas previstas.

Independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, todos los ciudadanos deberán resintonizar sus televisores para poder disfrutar de la oferta completa de TDT una vez que finalicen los simulcast, en el primer trimestre de 2020. La población que no realice esta resintonización a través del mando de su televisor podría dejar de recibir algunos de los canales de televisión hasta que la efectúe.