La búsqueda de financiación europea para proyectos locales centra un curso en Bedmar Más de 70 personas participan en esta iniciativa impulsada por la UNED en Jaén junto con la Fundación Estrategias

Profundizar en el conocimiento de los instrumentos de financiación europea existentes para el ámbito local, así como en el papel de los principales actores en la captación de fondos comunitarios centra la temática del XV Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural, que se celebra este lunes en Bedmar. Más de 70 personas participan en esta cita organizada por el Centro Asociado de la UNED en Jaén junto con la Fundación Estrategias, el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez y la ADR Sierra Mágina, con la colaboración del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) y la Denominación de Origen Sierra Mágina.

¿El objetivo? Que los asistentes se formen en la búsqueda de financiación europea para proyectos e iniciativas que dinamicen la actividad económica y el empleo en los territorios. Para ello se cuenta con la experiencia de técnicos, investigadores y gestores públicos de diferentes ámbitos.

La inauguración corrió a cargo del alcalde de Bedmar y Garcíez, Enrique Carreras; el presidente de la Fundación Estrategias y de la Diputación de Jaén, Paco Reyes; el director del Centro Asociado de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz; el consejero director del IEG, José María Capitán; el presidente de la ADR Sierra Mágina, Antonio Morales; y el director del curso y catedrático de Economía Aplicada, Antonio Martín.

En su intervención, Reyes apeló a aprovechar al máximo la oportunidad que representan estos fondos para el desarrollo local en la provincia de Jaén. «Estamos ante el mayor volumen de recursos europeos de la historia. A día de hoy, se han comprometido 528,12 millones de euros de fondos Next Generation. Fondos que están contribuyendo a la transformación y modernización de nuestro sector turístico, a la digitalización y la sostenibilidad de nuestra economía, que están haciendo más competitivo al tejido productivo, que impulsan la eficiencia energética, que contribuyen a avanzar en la administración electrónica, y que también son sensibles con quienes necesitan mayor atención social», detalló Reyes.

La jornada comenzó con la conferencia impartida por María Luisa Ceballos, de la Secretaria General de Administración Local de la Junta de Andalucía, bajo el título 'Cooperación y colaboración de la Administración Autonómica en las Iniciativas de Dinamización Económica Local. Posteriormente, Moneyba González Medina, de la Universidad Autónoma de Madrid, continuó con la ponencia 'Capacidad institucional local para la gestión de fondos europeos'.

Las conferencias y mesas redondas que se sucederán hasta la tarde, giran en torno a la capacidad local para la gestión de los fondos; las fuentes de financiación para el desarrollo de la administración local; la planificación estratégica de los fondos europeos 2021-2027 en Andalucía; los Objetivos 2030; los fondos del FEADER y el LEADER; o la Oficina de Fondos Europeos de la Diputación de Jaén.