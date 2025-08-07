Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El parque de bomberos de Martos da cobertura a siete pueblos en total. B. M.

Bomberos de Martos reclaman más personal

Hay dos efectivos por turno, «cuando tendrían que ser tres», mientras que fuentes municipales aseguran que la plantilla está «al completo»

Ascensión Cubillo

Martos

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:27

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Martos reclama más efectivos para llevar a cabo su trabajo con seguridad. Desde el colectivo ... indican que la plantilla «no cumple con los mínimos de una evaluación de riesgo». En la actualidad se compone de 12 bomberos más el puesto de jefatura, con una plaza vacante, por lo que hacen turnos de dos personas, «cuando tendrían que ser tres por turno» para cumplir la normativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La estación de autobuses contará con unas nuevas ordenanzas y reglamento
  2. 2 Primark abrirá sus puertas el 5 de septiembre
  3. 3

    La UJA se movilizará en septiembre tras el rechazo al grado de Ingeniería Biomédica
  4. 4 El tranvía tiene pendientes los contratos de mantenimiento del material móvil y de suministros
  5. 5 Endesa detecta en Jaén más de 1.000 fraudes eléctricos hasta junio, cinco al día
  6. 6 El PSOE denuncia la paralización de las obras de reforma en la plaza Itálica de Andújar
  7. 7 La Fiesta del Poblado del Santuario tendrá tintes benéficos
  8. 8 «No habrá cambios en el equipo de Gobierno de la Diputación»
  9. 9 Dos jóvenes detenidos tras intentar ocupar una vivienda en Jaén
  10. 10 Una tormenta deja más 60 litros por metro cuadrado en la pedanía de Charilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bomberos de Martos reclaman más personal

Bomberos de Martos reclaman más personal