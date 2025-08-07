Bomberos de Martos reclaman más personal

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Martos reclama más efectivos para llevar a cabo su trabajo con seguridad. Desde el colectivo ... indican que la plantilla «no cumple con los mínimos de una evaluación de riesgo». En la actualidad se compone de 12 bomberos más el puesto de jefatura, con una plaza vacante, por lo que hacen turnos de dos personas, «cuando tendrían que ser tres por turno» para cumplir la normativa.

Este parque comarcal, dependiente del Ayuntamiento de Martos, da cobertura a siete pueblos en total: Martos, Torredonjimeno, Fuensanta de Martos, Santiago de Calatrava, Higuera de Calatrava, Jamilena y Villardompardo. El servicio se puso en funcionamiento en 2019 con 11 integrantes, cifra que si bien ha aumentado, no la consideran suficiente. De ahí que lleven desde entonces con esta reivindicación.

Los trabajadores denunciaron en redes sociales que este miércoles vivieron una «situación extrema» y que no era la primera vez que ocurría. «Los dos únicos bomberos de guardia se han enfrentado a un incendio de pasto/forestal durante más de siete horas, con un desgaste físico y mental que ha pasado factura», escribieron en Instagram. Y es que tras la intervención, ambos trabajadores requirieron atención médica: se les suministró oxígeno y fueron atendidos por sobreesfuerzo, golpe de calor, deshidratación e hipoglucemia.

La comarca, seguía el comunicado, «se ha quedado sin servicio de bomberos hasta que dos compañeros, en su descanso y voluntariamente, se han ofrecido a venir para terminar el turno de los dos compañeros de baja y no dejar a Martos y sus alrededores desprotegidos».

Desde el colectivo explican a IDEAL que al declararse el incendio se dio aviso al 112, como marca el protocolo, para solicitar refuerzo al parque de bomberos de Jaén. «Estuvieron unas tres horas aproximadamente», pero se fueron cuando vieron que no había riesgo. Los dos bomberos de Martos, según el colectivo, estuvieron otras cuatro horas más trabajando sobre el terreno para extinguir el incendio: «El Ayuntamiento tiene que darse cuenta de que esto no es un juego. Hay vidas y personas con sus familias detrás del uniforme».

Fuentes municipales

Las fuentes municipales consultadas aseguran que la plantilla de bomberos está «al completo». «Aunque se ampliase a una persona más, el tercer efectivo tendría una función exclusivamente de apoyo a los dos bomberos actuales», argumentan.

También consideran que no se puede «tratar de presionar para una ampliación de plantilla (que no sería en los términos que se plantea en las redes sociales) contando medias verdades». Y añaden que «la comarca nunca se ha quedado descubierta, ya que, en esos casos, el parque de Jaén atiende a todo el territorio».