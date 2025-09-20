Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inauguración de la vía ferrata de Bedmar con la presencia de Paco Reyes, el alcalde Enrique Carreras y el subdelegado del Gobierno Manuel Fernández, entre otros. IDEAL
Sierra Mágina

Bedmar suma un nuevo recurso turístico con la puesta en servicio de una vía ferrata

La instalación está financiada con fondos Next Generation EU a través del Plan de Sostenibilidad de Sierra Mágina

C. L.

JAÉN

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:42

El municipio de Bedmar suma un nuevo recurso turístico, una vía ferrata ubicada en la Serrezuela, cerca del Castillo Nuevo y del Viejo de esta localidad. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, participó junto al alcalde bedmarense, Enrique Carreras, y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, en la inauguración de esta instalación cuya ejecución ha sido financiada con fondos Next Generation EU a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sierra Mágina, que gestiona la Administración provincial.

Reyes mostró su satisfacción por la puesta en servicio de esta instalación para la práctica de escalada, que cuenta con 400 metros de recorrido. «Poner a disposición de la ciudadanía un nuevo recurso turístico es siempre una buena noticia, porque supone hacer más atractivo aún un territorio, captar nuevos visitantes y, con ello, contribuir a generar riqueza y desarrollo».

En este sentido, el presidente de la Diputación de Jaén señaló que este tipo de instalaciones «ponen en valor el potencial de este paraje de Sierra Mágina como escenario para la práctica deportiva en plena naturaleza y añade nuevos atractivos a Bedmar».

Características

Esta vía ferrata, que se sitúa en el conjunto rocoso de la Serrezuela de Bedmar, a unos 280 metros de distancia del Castillo Nuevo y el Viejo, consta de tramos horizontales, verticales e inclinados de distintos grados de dificultad, un puente tibetano de cable, una tirolina y rápeles para descenso. También dispone de un sendero de acceso y otro de retorno a la Avenida Tierno Galván, además de una zona de aparcamiento no regulado en esta misma vía.

Su ejecución, en la que se han invertido más de 48.000 euros, se ha llevado a cabo en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Sierra Mágina, que gestiona la Diputación y cuenta con un presupuesto global de 3 millones de euros sufragados con fondos Next Generation EU transferidos por el Gobierno de España a la Junta de Andalucía. Junto a este proyecto, también en este municipio se va a llevar a cabo la adecuación del sendero de La Acequia, la habilitación de un área de aparcamientos de autocaravanas en la zona de El Pelotar o la mejora del proyecto museográfico y expositivo del centro Paleomágina a través de este plan, que cuenta con cerca de una treintena de actuaciones en materia turística de las que se beneficiarán los municipios de la comarca de Mágina.

