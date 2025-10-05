Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los momentos de la recreación de la batalla de Bailén. FOTOS: J. L. L. F.

La batalla de Bailén traslada en el tiempo a miles de visitantes

Este año la recreación ha cambiado de ubicación, junto al parque Eduardo Carvajal, donde se situaba la retaguardia del ejército español el día de la batalla en 1808

José Luis López Frutos

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:14

Un año más, la historia vuelve a Bailén. La izada de bandera en el campamento de los recreadores abrió una intensa mañana. Tras hacer su entrada en el campo de batalla que este año ha cambiado de ubicación, al parque Eduardo Carvajal donde se situaba la retaguardia del ejército español el día de la batalla en 1808.

Un año más, el doctor Alfonso Rojas, fue dando por megafonía los pormenores del combate y analizando las estrategias tomadas por ambos bandos facilitando la comprensión de los movimientos en el campo de batalla.

No faltó la participación de las mujeres como el caso de María Bellido con cántaro bajo su brazo, que yendo a dar agua al general Reding recibió un disparo en el recipiente y, aun así consiguió calmar la sed del general.

Al final como cuenta la historia, las tropas españolas lograron estrechar el cerco al enemigo, que tras varios encontronazos cuerpo a cuerpo, decidieron sacar la bandera blanca. Como novedad, este año se ha representado el cuadro 'El precio de la victoria' de A. Ferrer Dalmau por parte de los recreadores.

Entre los invitados figuraban junto a Luis Mariano Camacho, alcalde de Bailén; Jesús Estrella, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén; José Ayala, delegado de Turismo de la Junta, y José Luis Hidalgo, diputado de Servicios Municipales en la Diputación.

