Uno de los enclaves más especiales de Baeza alumbrado por las velas. IDEAL
Cultura

Baeza vuelve a brillar a la luz de las velas

La ciudad celebra la Noche del Patrimonio con esta actividad que se ha convertido en uno de los mayores reclamos del año

C. C.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:13

El embrujo de Baeza a través de las velas. Más de 32.000 velas iluminaron un año más las centenarias y renacentistas calles de la ciudad de Baeza en la Noche del Patrimonio. Centenares de visitantes capturaron en sus corazones, y en sus móviles, estampas que enamoran no solo en el centro histórico, sino en diferentes barrios de Baeza.

Renacimiento a la Luz de las Velas se ha convertido ya en una cita imprescindible en el calendario nacional al llegar cada año el mes de septiembre.

Desde el Ayuntamiento agradecen a ABISC por su organización, a las instituciones y entidades que colaboran, a los voluntarios y colectivos que embellecen cada rincón de Baeza, a los voluntarios de Protección Civil, a la Policía Local, empleados municipales, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Junto a la noche de las velas, el municipio se sumó a las actividades que, de manera simultánea, se celebraron en las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Así, Baeza se convirtió durante horas en un escenario vivo donde confluyeron el arte contemporáneo, la historia, la creatividad y la ciudadanía como protagonista. Diferentes enclaves, barrios y espacios de la ciudad fueron redescubiertos por multitud de baezanos y admirados, por primera vez, por decenas de visitantes llegados desde diferentes lugares del país.

