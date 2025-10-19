Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia de los galardonados. IDEAL

Baeza Diversa reconoce el trabajo en defensa del colectivo LGTBIQ+

Pepón Nieto, Silvia Gil, Antonio Rossi, Carolina Iglesias, Fran Obes, Charo Reina y Javier Raya fueron los galardonados

C. C.

Jaén

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:45

Con el objetivo de mostrar el compromiso de Baeza con la diversidad y la igualdad real, la ciudad Patrimonio de la Humanidad acogió la celebración de la XVI Gala Baeza Diversa, la cual se consolida como un espacio de reconocimiento para aquellas personas que trabajan en pos de la igualdad del colectivo LGTBIQ+.

La ciudad galardonó a Pepón Nieto, en la categoría de cultura; a Silvia Gil, en la categoría Pedro Zerolo; a Antonio Rossi, en la categoría de medios de comunicación; a Carolina Iglesias, en la categoría de Diversidades; a Fran Obes, en la categoría de participación pública; a Charo Reina, en la categoría de visibilidad; y a Javier Raya, en la categoría de deportes. Con estos premios se les reconoce su labor diaria en favor de la visibilidad, la diversidad, la dignidad, la igualdad y la libertad del colectivo LGTBI. Los galardonados participaron en la mañana del sábado en la grabación de un podcast promovido por Somos de colores.

El programa Baeza por la Diversidad cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y un gran número de instituciones, asociaciones, colectivos, medios de comunicación, empresas y comercios de la ciudad que un año más se sumaron a este proyecto, para seguir conquistando unidos mayores cuotas de igualdad y equidad entre todas las personas.

'Date color'

Cabe destacar que este año, como novedad, la concejalía de Igualdad, en su compromiso de visibilizar la diversidad e identidad de género entre los más jóvenes, organizó durante el pasado mes de agosto el I Concurso de Carteles 'Dale color'. La joven baezana Ana Belén Cruz Cruz resultó la ganadora de este primer certamen que sitúa a Baeza Diversa como un lugar de encuentro, reflexión y de celebración.

