Baeza contará con un nodo tecnológico «como revulsivo al empleo y crecimiento»

Con el objetivo de desarrollar la economía del municipio de Baeza, este martes se ha firmado un protocolo entre la Consejería de Industria, Energía y ... Minas, la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y el Ayuntamiento para la creación de un nodo tecnológico en la localidad.

En palabras del consejero del ramo y presidente de ADA, supondrá «un revulsivo para la creación de empleo y el crecimiento económico del municipio, al ofrecer recursos y formación a jóvenes, profesionales y emprendedores para desarrollar sus proyectos digitales», ha manifestado.

El acuerdo supone el punto de partida para la puesta en marcha de este centro de formación en competencias digitales e impulso al emprendimiento, que se ubicará en un edificio histórico del siglo XVII situado en el número 1 de la calle Alcalá.

Una vez acondicionado por el Ayuntamiento, para lo que este contará con una subvención de 500.000 euros (actualmente en tramitación), el espacio acogerá a los primeros emprendedores locales y servirá como punto de encuentro para la innovación y el talento digital.

En este sentido, Paradela ha explicado que el nodo tecnológico tendrá tres líneas principales de actuación. Por un lado, se centrará en formar a «nuevos profesionales de la economía digital», ofreciendo formación práctica a jóvenes desempleados menores de 30 años en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial o marketing digital para mejorar su empleabilidad.

Un segundo eje de actuación lo conforma el programa de apoyo a personas emprendedoras digitales, que impulsa proyectos innovadores mediante formación, tutorías personalizadas y espacios de coworking. Mientras que la formación para pymes, con los programas CARE y Upskilling, orientados a mejorar la competitividad empresarial y las competencias digitales de los trabajadores mediante itinerarios flexibles y prácticos tanto presenciales como online, supone la tercera línea de trabajo, según ha detallado el consejero.

La ciudad jienense se integra así en el proyecto de creación de una red de nodos tecnológicos en Andalucía, una iniciativa fruto de la colaboración de la Agencia Digital de Andalucía y la Escuela de Organización Industrial (EOI), que está dotado con 30 millones de euros para impulsar el emprendimiento y la economía digital en Andalucía durante los próximos cuatro años. Esta iniciativa cuenta con financiación del 85% procedente del Fondo Social Europeo, canalizada por la EOI, y un 15% aportado por la ADA.