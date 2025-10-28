Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero Jorge Paradela y el alcalde de Baeza, Pedro Javier Padrera. IDEAL

Baeza contará con un nodo tecnológico «como revulsivo al empleo y crecimiento»

Firmado un convenio para poner en marcha un centro de formación en competencias digitales y al impulso del emprendimiento local

Ideal

Jaén

Martes, 28 de octubre 2025, 21:19

Con el objetivo de desarrollar la economía del municipio de Baeza, este martes se ha firmado un protocolo entre la Consejería de Industria, Energía y ... Minas, la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y el Ayuntamiento para la creación de un nodo tecnológico en la localidad.

