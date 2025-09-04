Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La concejala de Educación, Ginesa López. Ayto Baeza

Baeza apoyará económicamente a sus universitarios de Erasmus

También se anuncia la convocatoria del Premio Extraordinario de Bachillerato promovido por la Fundación de Municipios 'Pablo de Olavide'

E. L.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:42

El Ayuntamiento de Baeza ha creado una convocatoria de Becas de Movilidad Erasmus para el curso académico 2025/2026, como prueba del «compromiso con la educación y la formación de la juventud», según destaca Ginesa López, concejala de Educación.

López Gallego ha desgranado que estas ayudas están dirigidas a estudiantes universitarios empadronados en Baeza que hayan sido seleccionados como beneficiarios de una beca Erasmus por parte de su universidad de origen.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar económicamente a los jóvenes baezanos en su experiencia internacional, contribuyendo a sufragar los gastos derivados de la estancia en universidades extranjeras y fomentando así la igualdad de oportunidades en el acceso a programas de movilidad académica.

La concejala del área ha concretado que se trata de 5 becas dotadas con 600 euros, que se concederán como complemento a la ayuda Erasmus ya otorgada, con el fin de reforzar y facilitar la participación de los estudiantes baezanos en este programa europeo que promueve el aprendizaje, la adquisición de competencias y la proyección internacional de los futuros profesionales.

Las bases reguladoras, donde se especificarán los requisitos, documentación a adjuntar y criterios de valoración están disponibles en el Portal del Ciudadano de la sede electrónica del Ayuntamiento.

El plazo para la presentación de solicitudes se extiende desde el 1 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2025. Durante esas fechas, el alumnado interesado deberá de remitir su solicitud junto con la documentación requerida (como certificado de notas y datos de identificación) al Ayuntamiento de Baeza de manera presencial o a través de la sede electrónica.

«Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Baeza apuesta una vez más por la educación, la internacionalización y el desarrollo personal y académico de sus jóvenes, animándolos a aprovechar las oportunidades que brinda el Programa Erasmus», ha subrayado la responsable.

Premio de Bachillerato

En la misma línea, la concejala de Educación ha anunciado la convocatoria del Premio Extraordinario de Bachillerato promovido por la Fundación de Municipios 'Pablo de Olavide'. Dichos premios tienen como finalidad reconocer al alumnado que, al finalizar sus estudios de Bachillerato, hayan demostrado un rendimiento académico excelente. Podrán optar aquellos estudiantes que hayan superado la etapa en el curso correspondiente a la convocatoria del curso actual.

La concesión de estos premios supone un reconocimiento público a la dedicación, el esfuerzo y la trayectoria del alumnado, y busca incentivar la continuidad de sus estudios universitarios o de formación superior. Además del diploma acreditativo, los premiados recibirán una beca de 900 euros.

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide inició el procedimiento oficial para la convocatoria 2024/2025 el 13 de diciembre de 2024, mediante acuerdo de su Patronato. Ese mismo día se aprobaron las bases reguladoras y se estableció la apertura del plazo para presentar solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se extiende desde el 1 hasta el 25 de septiembre de 2025. Durante esas fechas, el alumnado interesado debe remitir su solicitud (Anexo I) junto con la documentación requerida (como certificado de notas y datos de identificación) al Ayuntamiento de Baeza.

Más información sobre la convocatoria en https://www.upo.es/fundacionmunicipios/premios-extraordinarios/

