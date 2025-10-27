Ayudas de hasta 10.000 euros para jóvenes que quieran una vivienda en la Sierra de Segura

C. C. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Convocatoria de ayudas impulsada por la Diputación de Jaén para facilitar que personas jóvenes puedan adquirir una vivienda en la Sierra de Segura. Este anuncio se ha realizado en el Centro de Innovación Territorial (CIT), que se ubica en el municipio beasense, en un acto en el que han estado presentes el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha presentado junto al diputado provincial y alcalde de Beas de Segura, José Alberto Rodríguez.

Además, se han explicado los requisitos que las personas solicitantes, una vez se apruebe esta convocatoria, deberán reunir para poder acceder a estas subvenciones con las que se quiere luchar contra la despoblación en una comarca que en las últimas décadas ha visto cómo se ha reducido su número de habitantes. Se trata de un millón de euros.

«Tenemos muy claro que, con estas ayudas que pueden llegar hasta los 10.000 euros por vivienda, vamos a contribuir a fijar la población en el territorio y a generar oportunidades entre los jóvenes de la Sierra de Segura, oportunidades de empleo y de desarrollo familiar para que estas personas puedan seguir viviendo en una tierra de oportunidades como es la Sierra de Segura y la provincia en su conjunto», ha aseverado Juan Latorre.

Con esta línea de subvenciones –que se enmarca en la estrategia de desarrollo territorial de la comarca de la Sierra de Segura que se ha definido en el seno del CIT– se pretende facilitar a las personas jóvenes el acceso, en régimen de propiedad, a una vivienda construida que esté localizada en cualquiera de los trece municipios segureños.

Requisitos

Las personas solicitantes de las ayudas convocadas no deberán tener más de 35 años y poseer nacionalidad española, o tener autorización de estancia o residencia legal en España y no hallarse incursas en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Además, no podrán ser propietarios o ser usufructuarios de alguna vivienda en España y habrán de ocupar la vivienda objeto de ayuda y destinarla a residencia habitual y permanente.

La vivienda adquirida deberá cumplir los siguientes requisitos: estar construida, hallarse en uno de los 13 municipios de la comarca de la Sierra de Segura y no superar los 100.000 euros de precio, excluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición. La ayuda ascenderá al 10 % del precio de adquisición de la vivienda, que los propietarios podrán dedicar al ahorro en la compra.