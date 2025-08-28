Arreglos en la carretera A-6109 en Baeza y Begíjar para evitar accidentes de tráfico
Se trata de una vía que discurre por una zona de gran complejidad geotécnica afectada por inestabilidades y movimientos de ladera
Jueves, 28 de agosto 2025, 15:49
El delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, ha visitado los trabajos de reparación del firme que la Consejería ejecuta en la carretera A-6109, concretamente en dos tramos de los kilómetros 2 y 4 de los términos municipales de Baeza y Begíjar.
Esta vía, como ha explicado Contreras, discurre «por una zona de gran complejidad geotécnica afectada por inestabilidades y movimientos de ladera que provocan ondulaciones y grietas en la plataforma de la carretera que requieren intervenciones periódicas, como en este caso, reparaciones en el firme con una inversión cercana a los 45.000 euros».
Un punto en el que el delegado ha subrayado el compromiso de la Consejería con «la conservación de las infraestructuras viarias«, »una labor que contribuye a prevenir accidentes, garantizar la seguridad vial y también la comodidad al volante de los propios conductores».
Estos trabajos en la A-6109, perteneciente a la Red Complementaria de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, se localizan en la intersección de acceso a Begíjar.
Las obras incluyen la extensión de más de 410 toneladas de mezcla bituminosa caliente divididas en capas de regularización y capas de terminación para rodadura, así como la correspondiente reposición de las marcas viales.
