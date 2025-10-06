Apelan a la colaboración ciudadana para fortalecer la seguridad en la aceituna El subdelegado del Gobierno informa en Pozo Alcón sobre el amplio dispositivo de Guardia Civil de cara a la próxima campaña

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, apela a la colaboración ciudadana para fortalecer la seguridad durante la próxima campaña de aceituna en la provincia.

Fernández presidió este lunes, junto con el alcalde de Pozo Alcón, Iván Cruz, la junta local de seguridad con el objetivo de analizar la situación en el municipio durante la campaña de recolección de la aceituna.

Durante la reunión, en la que también participaron mandos de la Guardia Civil en la comarca y de la Policía Local, Manuel Fernández destacó «la importancia de este amplio dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la campaña de recolección y proteger los intereses de todo el sector».

Igualmente, el representante del Ejecutivo indicó que la Guardia Civil intensificará su labor en las zonas rurales, aumentando la presencia de agentes para prevenir y combatir delitos, y fortaleciendo la colaboración con todos los actores involucrados en la campaña agrícola, «garantizando así un desarrollo seguro y tranquilo de las labores».

En este sentido, Fernández detalló que la Guardia Civil «continuará prestando labores de apoyo a la Policía Local, como realiza de forma habitual, durante la campaña de aceituna».

Datos

En la anterior campaña 2024/2025, la Guardia Civil logró recuperar más del 62 % de la aceituna sustraída, lo que supuso que de los 377.132 kilos robados se recuperaran un total de 235.064 kilos.

Además, en cuanto a delitos producidos, los agentes alcanzaron una tasa de esclarecimiento del 49,76 % , junto a un resultado de 213 delitos de sustracción de aceituna registrados, con un total de 145 personas investigadas y diez personas detenidas.

El dispositivo de seguridad de la Guardia Civil llevó a cabo un total de 560 inspecciones en olivares, almazaras y cooperativas. En este sentido, Manuel Fernández reiteró que sin la colaboración ciudadana «es imposible que los agentes de la Guardia Civil puedan fortalecer la seguridad en las zonas rurales».

Por eso, hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana, especialmente del sector agrario, subrayando que cualquier información que pueda ser útil para prevenir delitos debe comunicarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de los canales oficiales, como el 062, o mediante la aplicación Alertcops, que permite enviar de manera inmediata imágenes, videos y ubicación, a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil.

El papel de la Guardia Civil y la Policía Nacional las labores preventivas de la Guardia Civil incluyen un aumento de la vigilancia en los tajos y puntos de comercialización, así como una intensa actividad de investigación, a través de las unidades de Policía Judicial, del Seprona y de los seis equipos específicos ROCA, ubicados en Baeza, Martos, Jaén, La Carolina, Andújar y Beas de Segura. También, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad, está previsto el refuerzo del dispositivo con el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el Escuadrón de Caballería y el servicio aéreo. Además, se empleará un helicóptero equipado con tecnología de visión nocturna y cámara térmica, así como drones con capacidad de vuelo silencioso y programación autónoma, lo que permitirá realizar reconocimientos aéreos de manera eficiente. la Policía Nacional, por su parte, realiza visitas directas a las zonas de cultivo, controles en los puntos de recepción y transporte de la aceituna, y despliega operativos específicos en materia de extranjería a lo largo de toda la provincia.