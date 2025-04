Ana María García, concejala de Cambiar: «No me voy por lealtad a Arbuniel»

Ascensión Cubillo Cambil Jueves, 24 de abril 2025, 17:38 Comenta Compartir

«Ha sido un desgaste de dos años para que me fuese y tener (el alcalde) vía libre porque yo lo estaba limitando mucho haciéndole ver las cosas». Así resume Ana María García, concejala del grupo municipal Cambiar del Ayuntamiento de Cambil, la situación que ha derivado en la revocación de su nombramiento como segunda teniente de alcalde del municipio y concejala delegada de Arbuniel, y en la retirada de la asignación económica que tenía.

El regidor, José María Guzmán, dio cuenta de esta resolución de Alcaldía en el pleno extraordinario del pasado 14 de abril. García mantiene el acta de concejal de Cambiar y asume ahora las competencias de Sanidad, Comercio y Nuevas Tecnologías -antes era responsable también de Educación y Cultura, aunque asegura que mantiene la delegación de Arbuniel en Educación porque se aprobó en pleno con mayoría-.

En un comunicado firmado por el alcalde se justificaba esta decisión al observar «numerosas deficiencias en el comportamiento político de la concejala delegada en Arbuniel» un año y medio después del comienzo de la legislatura. También se informaba de que en su día se le aprobó «una dedicación parcial de 10 horas semanales, con retribución anual actualizada al ejercicio de 2024 de 21.693,58 euros (16.443,20 euros netos + 5.250,38 euros de seguridad social)». Desde el Ayuntamiento recordaban en dicho comunicado que «el resto de la corporación, incluido el alcalde y los nueve concejales restantes no tienen retribución ni coste de seguridad social alguno».

Este tema ha sido uno de los principales motivos de disputa. «Me echa en cara un sueldo que fue aprobado en el pleno por todos los concejales», apunta García, quien ha solicitado al alcalde y los concejales del grupo Cambiar las cantidades percibidas en concepto de dietas, desplazamientos y cualquier otro motivo. También ha pedido la declaración de bienes del alcalde apelando a la ley de transparencia, aunque aún no ha recibido respuesta.

Otro de los argumentos en los que según García se basa el alcalde para justificar esta decisión es que ella vive en Jaén, «algo que ya sabía desde el principio». «Él y el teniente de alcalde también viven en Jaén», añade.

Servicios

La concejala considera que el alcalde «ha traicionado a Arbuniel»: «Le está quitando muchos servicios y yo no me puedo quedar callada. Para mí ahora sería una postura muy fácil irme, todo el mundo me entendería con los ataques que estoy recibiendo, pero no me voy por lealtad a mi pueblo. No me perdonaría que dentro de dos años esté peor que cuando yo entré y no haber hecho nada», esgrime Ana María García. En este sentido, alude a «una serie de incumplimientos» con los convenios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ya se habían firmado con el anterior alcalde, lo que deriva en una «paralización» en materia de sanidad.

Lamenta también que no se haya explicado a los vecinos de Arbuniel esta decisión que afecta a todos y, en especial, a los empresarios porque a su juicio ahora hay «inestabilidad» en el grupo político que gobierna el Ayuntamiento. «El pueblo de Arbuniel se merece que le explique la decisión de quedarse él con la Alcaldía tanto de Cambil como de Arbuniel», expone.

Ana María no quiere que sus palabras se vean como un ataque. «Ojalá sirvan para que José María Guzmán reflexione y empiece a actuar con más ética para con Arbuniel y el resto del municipio, y no con esa imposición», concluye.